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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مفاجأة بشأن أسعار السجائر خلال الفترة المقبلة.. الغرف التجارية توضح

السجائر
السجائر

أكد الدكتور محمد عطية الفيومي أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن سبب ارتفاع أسعار السجائر، هو استيرادها من الخارج. 

وأوضح أن ارتفاع الأسعار سوف يؤدي ذلك إلى زيادة نسبة الإقلاع عن التدخين وهذا أمر إيجابي، ومتوقع وفق المؤشرات أن تنخفض أسعار السجائر الفترة المقبلة.

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السجائر تكلف الدولة 240 مليار جنيه سنويًا.. الغرف التجارية توضح

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اتحاد الغرف التجارية: ارتفاع أسعار السجائر إيجابي للمدخن والانخفاض قريبا

وأضاف خلال تصريحات على قناة صدي البلد، أن السجائر تدخل لـ الدولة 80 مليار جنيه وتكلف الدولة الأموال الكثيرة وقد تصل لـ ثلاث أضعاف ما تدخله لـ الدولة، لآن هؤلاء الأشخاص الذين يعالجون من أثار التدخين  يكلفون الدولة الكثير من الأموال.
 

وتحدث عن خفض أسعار السلع بشكل عام، وقال إن خفض أسعار بعض السلع يعود للإفراج الجمركي من الموانئ، وعلى رأس تلك السلع الزيت والأرز، منوها بأن نسبة الكسر تتحكم في سعر الأرز بالإضافة إلى تنوع واختلاف المنتج.

وأشار إلي أن سعر الأرز يتراوح ما بين الـ 21 لـ 23 جنيها، وأن هذا السعر انخفض عن الماضي، وفي وقت الحصاد سينخفض السعر أكثر.

ولفت إلي أنه من الممكن أن يزيد سعر السلعة لدى المحال عن السوق الحر أو المعارض الاستهلاكية،  منوها إلى أن الأجهزة الرقابية دورها إعلان السعر على السلعة أيا كان الرقم، والمنافسة هي التي تخلق ارتفاع أو خفض السعر.

وأشار إلي أن عملية التسعير انتهت في السوق الحر، ويجب ضبط العرض والطلب وحرية المنافسة وعدم الاحتكار، والتاجر لا يقدر على الاحتكار لأن الاحتكار يعني وجود السلعة في شركة أو منفذ واحد لمؤسسة أو عدة أفراد.

وتابع: لو حصل تسعير لأي سلعة ستكون هناك سوق سوداء، ومصر تشهد وفرة في السلع حاليا بالأسواق، والفترة المقبلة سوف يكون هناك انخفاض في أسعار الأرز بسبب موسم الحصاد.

  

 

السجائر أسعار السجائر الصحة التدخين صدى البلد

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