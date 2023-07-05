اتحاد الغرف التجارية: ارتفاع أسعار السجائر إيجابي للمدخن والانخفاض قريبا

كشف الدكتور محمد عطية الفيومي أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، موقف ارتفاع أسعار بعض السلع الاستراتيجية، وموقفها من الانخفاض الفترة المقبلة.

ولفت محمد الفيومي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي ببرنامج صالة التحرير على قناة صدى البلد، إلى أن خفض أسعار بعض السلع يعود للإفراج الجمركي من الموانئ، وعلى رأس تلك السلع الزيت والأرز، منوها بأن نسبة الكسر تتحكم في سعر الأرز بالإضافة إلى تنوع واختلاف المنتج.

وتابع الفيومي قائلا: ممكن يزيد سعر السلعة لدى المحال عن السوق الحر أو المعارض الاستهلاكية، منوها بأن الأجهزة الرقابية دورها إعلان السعر على السلعة أيا كان الرقم، والمنافسة هي التي تخلق ارتفاع أو خفض السعر.

واستكمل أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية: عملية التسعير انتهت في السوق الحر، ويجب ضبط العرض والطلب وحرية المنافسة وعدم الاحتكار، والتاجر لا يقدر على الاحتكار لأن الاحتكار يعني وجود السلعة في شركة أو منفذ واحد لمؤسسة أو عدة أفراد.

وأردف: لو حصل تسعير لأي سلعة سيكون هناك سوق سوداء، ومصر تشهد وفرة في السلع حاليا بالأسواق، والفترة المقبلة سوف يكون هناك انخفاض في أسعار الأرز بسبب موسم الحصاد.

وبشأن أسعار السجائر، اختتم قائلا: ارتفاع أسعارها بسبب استيرادها من الخارج، وأرى أن التدخين يضر بالصحة وحال ارتفاع الأسعار سوف يؤدي ذلك للإقلاع عن التدخين وهذا أمر إيجابي، ومتوقع وفق المؤشرات أن تنفض أسعار السجائر الفترة المقبلة.

