تراجع تاريخي في أسعار الأرز لأول مرة منذ شهور|والكيلو بـ15 جنيها قريبًا

شهدت أسعار الأرز تراجعا قويا لأول مرة منذ شهور، إذ هبط سعر الكيلو بنحو 15 جنيها ليسجل نحو 20 جنيها لدى المحلات للمستهلك بعد أن وصل إلى 35 جنيها في ذروة الارتفاع العام الحالي، وتخطى الـ 40 لبعض الأنواع المعبأة.

3 آلاف جنيه

انخفضت أسعار الأرز بشكل كبير، حيث سجل طن الأرز الشعير انخفاضا بنحو 3 آلاف جنيه في خلال شهر، بحسب حسين عبدالرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين.

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ويباع سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة يباع حاليا بنحو 13 ألف جنيه، أي ما يعادل 13 جنيها لكل كيلو، بعد أن كان سعره منذ شهر 16 ألف جنيه، وانخفض سعر طن أرز الشعير عريض الحبة إلى نحو 14 الف جنيه بعدما كان سعره منذ شهر بـ17 ألف جنيه، وتجاوز الـ20 في ذروة الارتفاع.

الأرز

سعر الأرز الأبيض

وتراجعت أسعار معظم أنواع الأرز الأبيض ليباع حاليا طن الأرز الأبيض بأسعار تتراوح من 18 إلى 20 ألف جنيه ليصل للمستهلك من 20 إلى 23 جنيها للكيلو.

سر تراجع الأرز المصري اليوم

ويرجع السبب الأساسي في انخفاض أسعار الأرز، هو عرض كميات كبيرة من الأرز المستورد الذي ساهمت في انخفاض الأسعار وإجبار مخزني الأرز لطرح كميات كبيرة للبيع خوفا من تدني أسعاره وتعرضهم لخسائر كبيرة.

كما تراجعت الأسعار نتيجة اقتراب ميعاد حصاد الأرز في شهر سبتمبر المقبل، مع وجود كميات كبيرة من الأرز كمخزون استراتيجي تطرح علي بطاقات التموين، وفي السلاسل التجارية والمجمعات الاستهلاكية بأسعار تنافسية.

الأرز

15 جنيها فقط للكيلو

وأكد نقيب الفلاحين أنه كلما اقترب موسم حصاد الأرز كلما انخفضت أسعاره، متوقعا أن يصل كيلو الأرز الأبيض للمستهلك في أغسطس القادم الي 15 جنيها للكيلو.

7 ملايين طن

وتوقع نقيب الفلاحين، وصول إنتاج الأرز الشعير المحلي هذا العام إلى نحو يقارب 7 ملايين طن، لزراعة مساحات أرز بالمخالفة هذا العام أكثر من العام الماضي، بالإضافة الي المساحات المحددة من الحكومة.

محصول الأرز في مصر

وكشف أن هذه الكمية سوف تنتج ما يقارب 4 ملايين طن أرز أبيض، بما يفيض عن الحاجة المحلية بنحو نصف مليون طن، بما يؤدي إلى انخفاض كبير في أسعاره.