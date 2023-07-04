15 جنيه للكيلو.. تراجع غير مسبوق يضرب أسعار الأرز الآن

شهدت أسعار الأرز انخفاضا غير مسبوقا بشكل كبير ، إذ تراجع سعر كيلو الأرز الأبيض بقوة بعد أو وصل في المتوسط إلى 35 جنيها وحتى 40 جنيها.

وفي هذا السياق، قال حسين عبدالرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين، إن أسعار الأرز انخفضت بشكل كبير، لافتا بأن طن الأرز الشعير انخفض نحو 3 آلاف جنيه في خلال شهرن متوقعا أن يصل كيلو الأرز الأبيض إلى 15 جنيها قريبا.

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3 آلاف جنيه

وأضاف عبدالرحمن ، أن سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة يباع حاليا بنحو 13 ألف جنيه ، أي ما يعادل 13 جنيها لكل كيلو، بعد أن كان سعره منذ شهر 16 ألف جنيه، وانخفض سعر طن أرز الشعير عريض الحبة إلى نحو 14 الف جنيه بعدما كان سعره منذ شهر بـ17 الف جنيه.

سعر الأرز الأبيض

وبحسب نقيب الفلاحين في تصريحات له، تراجعت أسعار معظم أنواع الأرز الأبيض ليباع حاليا طن الأرز الأبيض بأسعار تتراوح من 18 إلى 20 ألف جنيه ليصل للمستهلك من 20 إلى 23 جنيها للكيلو، حسب النوع بانخفاض نحو 10 جنيهات في الكيلو الواحد عن أسعاره منذ شهر و15 جنيه من أعلى سعر.

وأرجع عبدالرحمن إلى أن السبب الأساسي في انخفاض أسعار الأرز، هو عرض كميات كبيرة من الأرز المستورد الذي ساهمت في انخفاض الأسعار وإجبار مخزني الأرز لطرح كميات كبيرة للبيع خوفا من تدني أسعاره وتعرضهم لخسائر كبيرة.

كما تراجعت الأسعار نتيجة قرب ميعاد حصاد الأرز في شهر سبتمبر المقبل، مع وجود كميات كبيرة من الأرز كمخزون استراتيجي تطرح علي بطاقات التموين، وفي السلاسل التجارية والمجمعات الاستهلاكية بأسعار تنافسية.

15 جنيها

وتابع عبدالرحمن انه كلما اقترب موسم حصاد الأرز كلما انخفضت أسعاره، متوقعا أن يصل كيلو الأرز الأبيض للمستهلك في أغسطس القادم الي 15 جنيها للكيلو.

وتوقع نقيب الفلاحين، وصول إنتاج محلي من الأرز الشعير يقارب 7 ملايين طن، لزراعة مساحات ارز بالمخالفة هذا العام أكثر من العام الماضي، بالإضافة الي المساحات المحددة من الحكومة.

اكتفاء ذاتي

وتوقع إنتاج ما يقارب 4 ملايين طن أرز أبيض، بما يفيض عن الحاجة المحلية بنحو نصف مليون طن، بما يؤدي إلى انخفاض كبير في أسعاره.