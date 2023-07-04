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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

بـ 10 جنيهات.. متى وأين تحصل على أرخص سعر لكيلو الأرز؟

سعر الأرز اليوم
سعر الأرز اليوم

سعر الأرز اليوم.. واصلت أسعار الأرز انخفاضها في الأسواق بعد موجة من الارتفاع خلال الفترة الماضية، وسط توقعات بوصول سعر الأرز إلى 10 جنيهات خلال الأيام القليلة المقبلة.. فما القصة؟

شهدت أسعار الأرز خلال الفترة الماضية، بالأسواق والمحلات التجارية الكبرى، انخفاضا ملحوظا، وذلك بعد موجة ارتفاع، سابقة، حيث ساهمت توجهات الدولة الأخيرة في السيطرة على الأسعار.

وسجل سعر الأرز الفاخر في بعض السلاسل التجارية حوالي 28 جنيها للكيلو، بينما تراوحت الأسعار في الأسواق الشعبية من 20 إلى 26 جنيها.

سعر الأرز اليوم الثلاثاء

وصل سعر الأرز الأبيض البلدي عريض الحبة كسر 3% إلى 28.100 ألف جنيه جنيه للطن.

فيما سجل سعر الأرز الأبيض البلدي “رفيع الحبة كسر 5%”، 27.200 ألف جنيه للطن.

وسجل سعر الأرز الشعير إلى 18,400 ألف جنيه للطن، ورفيع الحبة” 18000 جنيه للطن.

وفيما يلي نستعرض سعر كيلو الأرز بالأسواق:

- الأرز المستورد (هندي) في الأسواق بـ 20 جنيها للكيلو للمستهلك.

– الأرز البلدي بـ 22,5 جنيه للكيلو.

– سعر كيلو الأرز الشعير بـ 13 جنيها.

– وصل سعر الأرز في المحال التجارية إلى 28 جنيها.

سعر شيكارة الأرز الـ 5 كيلو يبدأ من 125 جنيها، والـ 25 كيلو من 560 جنيها، وتصل لـ 750 جنيها وفقاً للجودة ونسبة الكسر.

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أسعار الأرز اليوم من الحكومة

– متوسط سعر الأرز 25.94 جنيه.

– الأرز السوهاجي متوسط سعره 24.91 جنيه، أدنى سعر 15 جنيها، وأعلى سعر 36 جنيها.

– أرز الضحى متوسط السعر 25.66 جنيه، أدنى سعر 16 جنيها وأعلى سعر 36 جنيها.

– الأرز المعبأ متوسط السعر 27.1 جنيه، أدنى سعر 14,5 جنيه، أعلى سعر 35 جنيها.

– تراجع أرز زمزم متوسط السعر 24.35 جنيه أدنى سعر 16، أعلى سعر 36 جنيها.

كيلو الأرز بـ 10 جنيهات

بدوره، أكد الإعلامي أحمد موسى، انخفاض سعر الأرز 11 جنيهًا، مشيرًا إلى أن سعر الأرز سينخفض إلى 10 جنيهات للكيلو في الأسواق تقريبًا.

وأوضح موسى، خلال برنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، أن هناك كميات كبيرة من الأرز متوفرة في الأسواق، مشيرًا إلى أنه سيتم ضح المزيد.

وأكد أن مصر لا تشهد أي أزمة في السلع، ويوجد احتياطي استراتيجي، ولا توجد أي أزمات أو نقص في السلع، موضحا أن سعر الأرز انخفض إلى 11 جنيها، مشيرا إلى أنه بعد شهر ونصف من الآن سيتراوح سعر كيلو الأرز بين 10 و15 جنيها، بعدما وصل السعر في أوقات سابقة إلى 33 جنيها.

وانخفض سعر كيلو الأرز أكثر من 10 جنيهات، سواء السائب أو المعبأ، وذلك بعد موسم حصاد الأرز، حيث توافرت كميات كبيرة من الأرز، وهو ما ساعد في انخفاض الأسعار.

ونصح الإعلامي أحمد موسى، من يخزنون الأرز أملًا في ارتفاع سعره، ببيعه بأسرع وقت تفاديًَأ للخسارة الكبيرة، مؤكدًا أن سعر الأرز بالأسواق قد يصل إلى 10 جنيهات خلال الفترة المقبلة.

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