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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

30 جنيها للكيلو.. طلب إحاطة بشأن عدم انخفاض سعر الأرز بالأسواق

الأرز
الأرز

تقدم الدكتور هشام حسين أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمحلس النواب، بطلب إحاطة إلي المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن عدم انخفاض سعر الأرز بالأسواق رغم  إنخفاض سعر الطن بنحو ٤٠٠٠ جنيه.


وقال حسين في طلب الإحاطة،: شهدت الأسواق خلال الفترة الأخيرة، تراجعا كبيرا في أسعار الأرز الشعير بنحو ٤٠٠٠ آلاف جنيه في الطن الواحد، ورغم ذلك التراجع الكبير، إلا أن أسعار الأرز الأبيض في الأسواق سواء المعبأ أو السائب، مازالت مرتفعة وتصل إلي ٣٠ جنيه للكيلو.


وأضاف حسين، : كان من المفترض حدوث تراجع في أسعار الأرز في ظل ذلك الانخفاض في أسعار الأرز الشعير بالإضافة إلي انخفاض حجم الاستهلاك من الأرز في ظل تغيير نمط استهلاك المواطنين للأرز بعد ارتفاع أسعاره الفترة الماضية، حيث خفض المواطنين استهلاكهم منه.


وتابع أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، : يأتى ذلك كله في ظل أن من الطبيعى ألا يكون لدينا أزمة في الأرز، نظرا لأن حجم الإنتاج من الأرز يغطى حجم الاستهلاك، ولكن ممارسات البعض تسببت في تلك الأزمة بعدما شهدت الأسواق نقصا في المعروض من الأرز أدى بدوره إلي ارتفاع الأسعار.

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