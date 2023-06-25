يبدأ من 13 جنيها| هبوط قياسي فى أسعار الأرز اليوم الأحد.. تفاصيل

انخفضت أسعار الأرز اليوم الأحد بالأسواق ولدى تجار الجملة، وذلك قبل عيد الأضحى بأيام، نتيجة زيادة المعروض من الأرز فى الأسواق وظهور المحصول الجديد منه مع الأرز المخزون مع قلة الأقبال على شراؤه .

أسعار الأرز للمستهلك

وانخفضت أسعار الأرز بالأسواق أمام المواطنين حيث يتراوح سعر الكيلو من 20 لـ 22 جنيهًا.

أسعار الأرز بمنافذ الزراعة

تتراوح أسعار الأرز بمنافذ وزارة الزراعة من 16 لـ 20 جنيها على حسب نوعه ، حيث يتخفض أسعار الأرز بنسبة 20% عن الخارج .

أسعار الأرز بمنافذ التموين

وتطرح وزارة التموين، سعر كيلو الأرز بحوالي 12.60 جنيه على بطاقات التموين، حيث يستطيع المواطن شراء كيلو أرز مقابل 12.60 جنيه، في إطار حصته النقدية من الدعم الشهري التي تقدر بحوالي 50 جنيها من منافذ وزارة التموين التابعة، منها: المجمعات الاستهلاكية وجمعيتي والبدالين التموينيين والتي يبلغ عددها 40 ألف منفذ.

وأكد حسين أبوصدام نقيب الفلاحين، أن أسعار الأرز انخفضت وستنخفض بالتزامن مع عيد الأضحى، حيث سيصل سعر الكيلو إلي 15 جنيهًا، وذلك بعد زيادة المعروض منه لإن الأيام القادمة ستشهد حصاد محصول الأرز .



وأوضح "أبو صدام " خلال استضافته بموقع "صدي البلد"، أن هناك نية من المزارعين بزراعة مساحات كبيرة من الأرز هذا الموسم لتلبية احتياجات المواطنين، وزيادة المعروض من الأرز ، بالرغم من أن الحكومة حددت مساحات الأرز والتي تصل إلى مليون و75 ألف فدان .

سعر كيلو الأرز

وقال “نقيب الفلاحين”، إن سعر كيلو الأرز يتراوح من 20 ل 22 جنيهًا، وهذا سعر أقل من أيام ماضية والتى وصل فيها سعر الأرز إلي 30 جنيهًا، متوقعا انخفاض تدريجي فى أسعار الأرز

وتابع عبدالرحمن أن الأرز الموجود بالأسواق هو أرز الموسم الماضي.

وكانت وزارتي الموارد المائيه والزراعه حددتا زراعة مساحة محصول الارز فى 9 محافظات فقط وهي محافظات (الإسكندرية- البحيرة- الغربية- كفر الشيخ- الدقهلية- دمياط- الشرقية- الإسماعيلية- بورسعيد) بمساحة قدرها 724 ألف فدان بالإضافة لمساحة 200 ألف فدان من سلالات الأرز الموفرة للمياه مثل الأرز الجاف وغيرها،ومساحة 150 ألف فدان تزرع علي مياه الصرف الزراعي المعالج .

ونفي أبوصدام مزاعم بعض الأبواق الإعلامية والتي اتهمت المزارعين بإطعام المواشي بالأرز، مؤكدا أن أسعار الأرز أعلي بكثير من أسعار أجود الأعلاف وإنه يستحيل تغذية المواشي علي حبوب الأرز فقط.