انسى أبو 30 جنيها.. هبوط في أسعار الأرز

قدمت تسنيم خيري مذيعة صدى البلد تغطية خاصة حول أخر مستجدات أسعار الأرز حيث شهدت أسعار الأرز تراجعا غير مسبوقا لأول مرة منذ شهور، إذ هبط سعر كيلو الأرز بمقدار نحو 15 جنيها من أعلى سعر.

وانخفض سعر طن أرز الشعير 7 آلاف جنيه، وطن الأرز الأبيض انخفض 8 آلاف جنيه، إذ تراجعت أسعار الأرز الشعير «عريض الحبة» ، ليسجل سعر الطن 14000 جنيه، بعدما تخطى الـ 20 ألف في وقت سابق.

انخفضت أسعار الأرز الشعير «رفيع الحبة» ليسجل سعر الطن 13500 جنيه، مقارنة بـ 15.900 جنيه قبل 3 أيام.

وكشف رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، في بيان صادر عن الغرفة أمس، إن أسعار كيلو الأرز الأبيض شهدت انخفاضا كبيرا خلال الفترة الأخيرة.. لمزيد من التفاصيل تابعونا من خلال الفيديو