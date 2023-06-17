الكيلو نزل 13 جنيها| زلزال يضرب أسعار الأرز وهذا سعره الأن في المحلات

شهدت أسعار الأرز في مصر اليوم السبت تراجعا غير مسبوق، إذ شهد سعر الكيلو تراجعا قويا بعدما وصل إلى نحو 35 جنيها الشهر الماضي وهو الارتفاع الأكبر في تاريخ الأرز محليا.

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أسعار الأرز الآن

وتراجعت أسعار الأرز الشعير «عريض الحبة» بمقدار 1800 جنيه خلال 24 ساعة ، ليسجل سعر الطن 14.800 جنيه، بعدما تخطى الـ 20 ألف في وقت سابق.

أسعار الأرز

سعر الأرز الشعير

كما انخفضت أسعار الأرز الشعير «رفيع الحبة» ليسجل سعر الطن 14.300 جنيه، مقارنة بسعره أمس 15.900 جنيه، أي بمقدار هبوط 1600 جنيه بالطن.

سعر كيلو الأرز في الأسواق

كما شهد سعر الأرز الأبيض البلدي «عريض الحبة كسر 3%» تراجعا بمقدار 1100 جنيه، ليصل سعر الطن إلى 24.000 جنيه ، وبالتالي فإن سعر كيلو الأرز اليوم حوالي 24 جنيها.

الأرز

كما انخفضت أسعار الأرز الأبيض البلدي «رفيع الحبة كسر 5%»، ليبلغ سعر الطن 22.500 جنيه، بدلًا من 24.000 جنيه، أي بمقدار هبوط 1500 جنيه عن أسعاره أمس، وبالتالي فإن سعر كيلو الأرز اليوم حوالي 22 جنيها فقط.

سر تراجع الأرز

تراجعت أسعار الأرز نتيجة اقتراب موسم حصاد الأرز والمتبقي عليه حوالي شهرين، حسبما صرح خالد جلال رئيس شعبة الحبوب بالغرفة التجارية في البحيرة.

وبالتالي ومع اقراب الموسم الجديد، يقوم التجار بإخراج ما لديهم من كميات من الأرز الشعير المتبقية والمخزنة من الموسم الماضي، والمكدسة لدى البعض خاصة مع بدء زراعة أرز الموسم الجديد، والذي يبدأ حصاده في أواخر شهر 8، مع سماح الحكومة لدخول الأرز المستورد.

الأرز

انخفاض سعر الأرز

يذكر أن هشام الدجوي، رئيس شعبة المواد الغذائية، أكد إن هناك انخفاض في سعر الأرز والقمح والبيض خلال هذه الفترة بعدما شهد ارتفاعاً في الفترة السابقة، مشيراً إلى أن انخفاض سعر كرتونة البيض لتصبح 85 جنيهاً فقط الكرتونة الواحدة.

وأضاف “هشام الدجوي” خلال مداخلة تصريحات تليفزيونية على قناة المحور، أن جميع أسعار المواد الغذائية مستقرة خلال هذه الفترة ولا يوجد بها ارتفاعات كما يشهد سوق الذهب أو الحديد ارتفاعات كبيرة، موضحاً أن هناك تعليمات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير جميع السلع الغذائية بأسعار مخفضة لتناسب الجميع.

وتابع هشام الدجوي، أن أسعار الأرز أصبحت 22 جنيهاً للكيلو الواحد، لافتاً إلى أن وزارة التموين قامت باستيراد كميات كبيرة من الأرز حتي يتم توفيره بأسعار مخفض.