بعد وصوله 35 جنيها|الأرز يتراجع 4 آلاف جنيه للطن وهذا سعر الكيلو الآن

تراجعت أسعار الأرز اليوم الجمعة بقوة، وذلك لأول مرة منذ شهور بعد وصول سعر الكيلو إلى 35 جنيها ، إذ فقد سعر طن الأرز الشعير نحو 4 ألاف جنيه دفعة واحدة، خاصة مع اقتراب موسم حصاد الأرز والمتبقي عليه حوالي شهرين ونصف.

4 آلاف جنيه

وبحسب تجار الأرز تراجع سعر الطن الشعير بقيمة 4 آلاف جنيه ، لينخفض من 20 ألف جنيه إلى 16 ألف جنيه ، والذي سيؤدى بدوره إلى تراجع أسعار الأرز الأبيض بقوة في الأسواق.

سعر الأرز

سعر كيلو الأرز

ويتراوح سعر الأرز المعبأ في الأسواق من 28 إلى 35 جنيها حسب نسبة الكسر ، في حين يبلغ سعر الأرز على بطاقات التموين 12.60 جنيه لكل كيلو.

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انخفاض جديد

من جانبه قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن مصر لديها اكتفاء ذاتي من الأرز، والارتفاعات غير المبررة في أسعاره نتيجة جشع واستغلال التجار وشراء المستهلكين ما يزيد عن حاجتهم.

وكشف نقيب الفلاحين أن أسعار سلعة الأرز تنخفض بحلول الفترة المقبلة، نتيجة قرب موسم حصاد الأرز.