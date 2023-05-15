بشري سارة| انخفاض أسعار الأرز قريبا.. كم سيصل سعر الكيلو؟

شهدت أسعار الأرز ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الماضية ، ويرجع هذا الارتفاع إلى جشع المخزنين واستغلال الفرصة وأيضا عدم وجود ضوابط وآليات للسيطرة على الأسعار ، ومن المتوقع انخفاض في الأسعار خلال الفترة المقبلة



وأكد حسين أبوصدام نقيب الفلاحين، أن أسعار الأرز ستنخفض بالتزامن مع عيد الأضحى، حيث يصل سعر الكيلو إلي 15 جنيهًا، وذلك بعد زيادة المعروض منه لإن الأيام القادمة ستشهد حصاد محصول الأرز .





وأوضح "أبو صدام " خلال استضافته بموقع "صدي البلد " ، أن هناك نية من المزارعين بزراعة مساحات كبيرة من الأرز هذا الموسم لتلبية احتياجات المواطنين ، وزيادة المعروض من الأرز ، بالرغم من أن الحكومة حددت مساحات الأرز والتي تصل إلى مليون و75 ألف فدان .

سعر كيلو الأرز





وقال "نقيب الفلاحين " إن سعر كيلو الأرز تتراوح من 20 ل 25 جنيهًا، وهذا سعر أقل من أيام ماضية والتى وصل فيها سعر الأرز إلي 30 جنيهًا، متوقعا انخفاض تدريجي فى أسعار الأرز



وتابع عبدالرحمن أن الأرز الموجود بالأسواق هو أرز الموسم الماضي وكانت وزارتي الموارد المائيه والزراعه حددتا زراعة مساحة محصول الارز فى 9 محافظات فقط وهي محافظات (الإسكندرية- البحيرة- الغربية- كفر الشيخ- الدقهلية- دمياط- الشرقية- الإسماعيلية- بورسعيد)

بمساحة قدرها 724 ألف فدان بالإضافة لمساحة 200 ألف فدان من سلالات الأرز الموفرة للمياه مثل الأرز الجاف وغيرها،ومساحة 150 ألف فدان تزرع علي مياه الصرف الزراعي المعالج .

ونفي أبوصدام مزاعم بعض الأبواق الإعلامية والتي اتهمت المزارعين بإطعام المواشي بالأرز مؤكدا ان اسعار الارز اعلي بكثير من اسعار اجود الاعلاف وانه يستحيل تغذية المواشي علي حبوب الارز فقط



أسعار الأرز بمنافذ الزراعة

يتم طرح كيلو الأرز بمنافذ الزراعة ، ومعرض خير مزارعنا لأهالينا بحديقة الأورمان ب 15 جنيهًا، وذلك لتخفيف العبء على المواطنين

أسعار الأرز اليوم

وسجلت أسعار الأرز الشعير “عريض الحبة” 19.500 جنيه للطن، وسجلت أسعار الأرز الشعير “رفيع الحبة” ثباتًا ملحوظًا، ليصل سعر الطن 19.200 جنيه

وبلغت أسعار الأرز الأبيض البلدي “عريض الحبة كسر 3%” نحو 28.100 جنيه للطن. وسجلت أسعار الأرز الأبيض البلدي “رفيع الحبة كسر 5%”، 27.200 جنيه للطن.