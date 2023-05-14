بسعر 20 جنيها للكيلو.. الأرز متوفر بمنافذ شركة تجارة الجملة بدمياط

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط، عن توافر الأرز الأبيض الفاخر " هندى المنشأ" بسعر ٢٠ جنيها للكيلو بمنافذ دلتا ماركت لشركة تجارة الجملة المتواجدة بمدن دمياط ودمياط الجديدة وفارسكور وكفر سعد ورأس البر.

هذا وتستمر جهود المديرية لمتابعة حركة السلع بالأسواق والتأكد من توافرها بأسعارها المقررة والتصدى لأى محاولات لاحتكار السلع او التلاعب بتلك المنظومة.

يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط و الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بإتاحة السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مناسبة للمواطنين.