إزالة 14 حالة تعد على أملاك الدولة بفارسكور في دمياط

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط عن إزالة 14 حالة تعد على أملاك الدولة تابعين لولاية الموارد المائية والرى بمركز ومدينة فارسكور على مساحة ٨٤٠م ٢ .

جاء ذلك خلال الحملات المُنفذة اليوم ضمن الموجة ال٢١ فى مرحلتها الأولى،، وفى السياق ذاته ،، أكدت " المحافظ " استمرار تلك الجهود لتحقيق المستهدف تنفيذه خلال الموجة، مشيرة إلى أنه تم إزالة ٢١٤ حالة تعد على أملاك الدولة بمناطق مختلفة على مساحة ٢٦٣٩٣م٢ وذلك منذ انطلاق المرحلة الأولى ..

فيما وقد ذكرت " المحافظ " أنه يتم متابعة الموقف الخاص بهذا الملف بشكل دورى ، مؤكدة على أهمية التنسيق بين كافة الجهات لنجاح تلك الجهود لاسترداد أملاك الدولة ومنع اى حالات تعد عليها وايضا الحفاظ على الرقعة الزراعية وتطبيق القانون وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن ..