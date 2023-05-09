إزالة 8 حالات تعد على أملاك الدولة بمدينة كفر البطيخ في دمياط

أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أنه يجرى استكمال أعمال الموجة ال٢١لازالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية فى مرحلتها الأولى.

مشيرة إلى أنه تم خلال اليوم إزالة ٨حالات تعدى على أملاك الدولة بعدد ٣ حالات تابعين لولاية الموارد المائية والرى و ٥ حالات تابعة لولاية الإدارة العامة لحماية وتطوير نهر النيل على مساحة ١٣٥٥ م٢ بمركز ومدينة كفر البطيخ.

وأضافت " المحافظ " وصول عدد الحالات التى تم إزالتها منذ انطلاق المرحلة الأولى ١٦٣ حالة بمساحة ٢٤٢٢٠م٢ ، منوهة إلى أنه تم توجيه كافة الأجهزة المعنية بالمتابعة الدورية لأعمال الإزالة وعدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى، والتصدى لها فى المهد، وذلك لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أملاك الدولة و تطبيق القانون .