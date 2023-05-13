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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

دمه على خشبة مدفونة بجواره ..تفاصيل جديدة في مقتل الطفل محمد بدمياط

صدى البلد

"دمه على الخشبه اللى ضربه القاتل بها لسة موجود رغم مرور ٨ سنوات  ودى حكمه  ربنا أن ابنى حقه يجي"، هكذا صرحت رشا السلامونى  والدة الطفل محمد البربري" لـ صدى البلد" .

الطفل محمد البربري اختفي منذ ٨ سنوات ووجدوا جثته امس مدفونه داخل الرمال  بمنزل تحت الإنشاء بقريه كفر العرب  التابعة لمركز فارسكور بمحافظة دمياط. 

الأم تعرفت عليه من ملابسه 

واشارت رشا السلامونى  والدة الطفل محمد البربري إلى أن شقيقها اتصل بها واخبرها أن تحضر للمنزل المجاور لمنزل والدها وهو منزل تحت الإنشاء منذ سنوات وملاكه خارج البلاد وعلى الفور توجهت للمكان  ووجدت ملابس ابنها وهيكل عظمى فانهارت  واغمى عليها  .

وأضافت أن الخشبة  المستخدمة في قتل ابنها مدفونة بجواره  في الرمال ودمه مازال آثاره موجود على الخشبه رغم مرور كل هذه السنوات  كان المولى تعالى أراد أن يكشف الجانى وجثه محمد تظهر ويتيقن الجميع انها جثه محمد.

فك لغز القضية والجار هو القاتل

البدايه عندما تلقي اللواء حسام توفيق مدير أمن دمياط بلاغا يفيد بالعثور على جثه متحللة  لطفل مختفي منذ ٨ سنوات  بقرية كفر العرب  التابعه لمركز فارسكور بمحافظة دمياط.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث  برئاسه اللواء محمد عنان مدير ادارة البحث الجنائي  بدمياط والذي انتقل الى مكان الواقعه واصدرت تعليماته بتكثيف  الجهود لكشف ملابسات  القضيه وتواجد مع اسره الطفل لسؤالهم عن اختفاء  الطفل منذ ٨ سنوات وملابسات  الواقعه.

وضم فريق البحث الرائد أحمد موسى  رئيس مباحث فارسكور، والنقيب حسن نيازى   وبالفعل تم إلقاء القبض  على الجانى  بعد عمل التحريات وتبين أنه جار المجنى عليه  واسرته. 

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ترجع تفاصيل الواقعة،  إلى اختفاء الطفل محمد البربري منذ عام 2015 وكان وقتها يبلغ حوالي خمس سنوات وظلت الأسرة تبحث عنه في كل مكان ولن تجده  وتم عمل الإجراءات القانونية اللازمة وظل الأمل موجود لدى أسرته أنهم سوف يجدونه في يوم من الأيام.  

وفوجئ أحد أهالي القرية بالأمس بوجود جثمان في شقة بالدور الثالث في منزل تحت الإنشاء اشتراه أحد الأشخاص من أصحابه المقيمين خارج البلاد وعندما اتفق مع مقاول لتشطيب المنزل وأثناء العمل فؤجي عمال البناء بوجود جثمان داخل الشقة مدفون بالرمال.

وانتقلت قوة من مركز شرطة فارسكور  برئاسة الرائد أحمد موسى  ومعاونه النقيب حسن نيازى.

وبعد سؤال الأهالي وتكثيف التحريات تبين أن الجانى  هو محمد رضا القرص أحد جيران المجنى عليه ومعروف  بالشذوذ الجنسي،  واعترف بجريمته بعد ضبطه.

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Screenshot_٢٠٢٣٠٥١٣-٠٣٠٨٠٣_Gallery
دمياط إدارة البحث الجنائى البحث الجنائي العثور على جثة الطفل محمد تفاصيل مثيرة طفل دمياط فك لغز فريق بحث

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