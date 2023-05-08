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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

افتتاح مبنى فرع التأمين الصحي بدمياط

التأمين الصحى
التأمين الصحى

أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، جولة افتتاحية لعدد من المشروعات بمدن دمياط و عزبة البرج ورأس البر احتفالاً بالعيد القومى للمحافظة ، حيث استهلتها بإفتتاح مبنى فرع التأمين الصحى بشارع سعد زغلول بمدينة دمياط ..

وتفقدت "المحافظ" مبنى الفرع الذى يقع على مساحة ٥٠٠ م٢ ،حيث شهد أعمال تطوير شاملة ،و يتضمن ٥ طوابق بعدد ٦٠ غرفة مقسمة للاقسام الإدارية ومركز رئيسى لخدمة العملاء و آخر لخدمة المواطنين و قاعة فيديو كونفرنس ، .

وخلال الافتتاح، اطلعت " محافظ دمياط" على آلية العمل داخل الفرع وكذلك خطة العمل بالمبادرات الرئاسية لتقديم الخدمات الطبية للطلبة..

وأكدت " محافظ دمياط " أن المشروع جاء فى إطار خطة الدولة لتطوير ورفع كفاءة المنشآت الطبية و توفير الخدمات الطبية لجميع الفئات،  لافتة إلى أنه تم وضع مخطط شامل للتطوير بهذا المستوى بما يتيح توفير الخدمة بشكل كفء ، مؤكدة سعى المحافظة الدائم على متابعة تنفيذ المشروعات المدرجة بجميع القطاعات لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين..

كما أشادت " الدكتورة منال عوض " بما شهدته منظومة التأمين الصحى من تطوير شامل وذلك فى إطار خطة الدولة لتوفير الخدمات الطبية للجميع..

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