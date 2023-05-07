الغرف التجارية: السماسرة ظاهرة سلبية تؤثر على تجارة الأثاث في دمياط

أكد سامي أبو غضة، عضو مجلس إدارة الغرف التجارية بدمياط، أن هناك مواكب من السماسرة تستقبل زوار دمياط الراغبين في شراء الأثاث فور دخولهم المدينة، مشيرا إلى أن هذه المواكب تنتظر سيارات الاثاث من خارج المحافظة بمسافة كبيرة ومضايقة الزوار.

وأضاف سامي أبو غضة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي خيري رمضان، على قناة القاهرة والناس، أن مشاهد السماسرة تؤثر على شكل المحافظة، قائلا: "في أحد السماسرة مات تحت سيارة كان يطاردها والسماسرة بيهاجموا الزبون أول ما يشوفوا العربيات مش مرور دمياط".

وأشار سامي أبو غضة، إلى أنهم يحاولون باستمرار معالجة ظاهرة سماسرة الأثاث، مؤكدا أن هذه الظاهرة تؤثر على حركة تجارة الأثاث من الخارج وتواصلوا مرارا مع مسئولي المحافظة ومديرية الأمن ولكن العلاج دائما ما يكون مؤقتا، مؤكدا أن أكبر مشكلة تواجهنا موضوع السماسرة.