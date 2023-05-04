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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة ميناء دمياط و جامعة المنصورة الجديدة

ميناء دمياط
ميناء دمياط

وقعت هيئة ميناء دمياط مذكرة تفاهم مع جامعة المنصورة الجديدة بهدف وضع إطار للتعاون بين الجانبين فيما يخص تبادل الزيارات والاستفادة من الخبرات  و نقل العلوم و التكنولوجيا بما يعود بالمنفعة على الجانبين .


حيث قام بالتوقيع  اللواء بحري أحمد حواش  رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط و  الدكتور معوض الخولي  رئيس جامعة المنصورة الجديدة ، و جاء ذلك بحضور عميد كلية الهندسة بالجامعة و مدير البرامج الهندسية و لفيف من أعضاء هيئة التدريس و قيادات هيئة ميناء دمياط .


حضر التوقيع اللواء بحري طارق عدلى نائب رئيس مجلس الإدارة للتشغيل وقيادات الهيئة.


و من جانبه رحب اللواء بحري أحمد حواش  بالدكتور معوض الخولي و  ضيوف الهيئة من جامعة المنصورة الجديدة.

 

 و أكد على حرص هيئة ميناء دمياط على تقديم كافة الدعم و المساندة للطلبة من منطلق مسئوليتها المجتمعية للربط بين المواد العلمية و النظرية و الواقع العملي بالشراكة مع جامعة المنصورة الجديدة للمساعدة في إعداد خريجين مؤهلين علميا و مهنياً قادرين على تحقيق التنافسية في سوق العمل ، و أضاف أن هذا التعاون سيكون إضافة جديدة و قوية  لاسيما أن جامعة المنصورة الجديدة تعد أحد أهم الجامعات المصرية التي تقدم برامج تعليمية و تدريبية متميزة بما يحقق المنفعة المتبادلة بين الجانبين  حرصا منهم على تنمية الإستثمار في العنصر البشري ، وهو الأمر الذي أكد عليه  الدكتور معوض الخولى وأضاف أن جامعة المنصورة الجديدة على استعداد كامل للتعاون بتقديم الخدمات الجامعية المختلفة حرصاً من الجامعة على تحقيق أقصى استفادة متبادلة بين الجانبين .

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