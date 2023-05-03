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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة مطروح تستقبل الزيارات والرحلات العلمية لطلاب آداب دمياط

وفد جامعة دمياط بمطروح
وفد جامعة دمياط بمطروح

استقبلت محافظة مطروح، وفد الرحلة العلمية من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بكلية الآداب جامعة دمياط وذلك في إطار زيارتهم للمحافظة لربط الجانب الأكاديمي بالجانب الميداني ومساعدة الطالب على اكتساب المعارف المختلفة والخبرات الميدانية والمهارات الفنية بما يساهم ذلك بشكل كبير في النمو المهني للطالب من خلال الربط بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي.

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وأوضح محمد أنور مدير عام الإدارة العامة للسياحة والمصايف بمطروح أنه بناء على توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتسهيل مهمة الوفد داخل المحافظة وتقديم كافة الدعم لهم تم التنسيق الكامل مع مراكز المدن الحمام- العلمين- الضبعة ومدينة مرسى مطروح لزيارة الوفد لعدد من الأماكن السياحية للتعريف بمقومات المحافظة السياحة في إطار ربط الجانب العلمي بالترويج السياحي للمحافظة .


وأضاف، أنه تم إعداد برنامج سياحي لهم ضم “زيارة متحف العلمين. مقابر الكومنولث. متحف روميل. مزار كليوباترا هضبة عجيبة”، وجولة سياحية بشواطئ مطروح الساحرة، وإهداء أعضاء الرحلة والوفد المرافق كتيبات سياحية تعريفية للمحافظة ومرافقتهم لشرح الكثير من تاريخ المحافظة وطابعها المتميز وما تحتويه مطروح من مقومات سياحية جعلتها محط أنظار العالم ووجهه سياحية متميزة داخليا وخارجيا.


كما تضمنت الرحلة العلمية زيارة لمركز بحوث الصحراء بحضور الدكتور محمد سالم مدير مركز البحوث التطبيقية بمركز التنمية المستدامة لموارد مطروح حيث تم عمل ندوة علمية بالمركز لتعريف الطلاب بالمشروعات والأنشطة المختلفة فى التنمية الزراعية ومحطات توليد الطاقة الشمسية لتشغيل محطات تحلية المياه والقيام بجولة تفقدية للمركز للتعرف عن قرب على مجالات التنمية المستدامة بموارد مطروح والجهود المبذولة مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح لتحقيق رؤية مصر 2030 والتي تشمل التنوع البيولوجي لمواجهه التحديات العالمية ومشاركة المحافظة فى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء التى تتناسب مع البيئة والتغيير المناخي.
 

بينما أشاد الوفد وأعضاء هيئة التدريس بمقومات مطروح السياحية موجهين الشكر للواء خالد شعيب محافظ مطروح على حفاوة الاستقبال وتقديم كافة أوجه الدعم للوفد بجانب مجهوداته التنموية والجهود المبذولة على أرض المحافظة فى كافة المجالات وبالأخص الاهتمام بالقطاع السياحي لوصول المحافظة للمكانة التي تستحقها نظر للمقومات الفريدة التي تمتلكها المحافظة والتنوع المتميز والفريد بالمحافظة سياحيا وأثريا وبيئيا والذى جعلها وجهة سياحية متميزة وفريدة يؤهلها على وضعها على خريطة السياحة العالمية كذلك التنسيق لإهداء المحافظة رسائل الدكتورة العلمية المتنوعة فى مجال المياه والتربة وغيرها والتي تميت مناقشتها بجامعة دمياط للاستفادة منها.


ومن جانبه أكد محافظ مطروح على ترحيب المحافظة التام لاستقبال الرحلات المتنوعة فى المجال العلمي والسياحي من مختلف الجامعات المصرية وإعداد برامج سياحية علمية للاستفادة مما تتمتع به المحافظة من مقومات سياحية ومحميات طبيعية والبيئة الصحراوية الفريدة وما تحتويه من زراعات مختلفة ونباتات تتميز بها محافظة مطروح عن باقي محافظات الجمهورية.

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