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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ مطروح يشيد بشباب المدن الحدودية ودور "الشباب والرياضة" بنشر روح الانتماء

محافظ مطروح يشيد
محافظ مطروح يشيد بدور الشباب

أشاد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بوزارة الشباب والرياضة بما ترعاه من جهود في التوعية ونشر روح الانتماء ببرامجها المختلفة ومنها "تصدوا معنا" وغيرها والرهان على شباب مصر جميعا ووعيهم وعدم الانقياد وراء دعوات أو شائعات ليس لها أي هدف سوى التدمير والتخريب وحفاظهم على وطنهم.

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وأضاف إلى ما يتم من جهود لدعم دور الشباب الكبير، وتأكيد التعاون الدائم مع وزارة الشباب والرياضة وتقديم كافة أوجه الدعم... وتقدير دور الشباب والرهان عليهم.


كما أشاد محافظ مطروح، بالحوار الوطني للشباب بتنفيذ الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة، والذي يأتي في إطار دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للحوار الوطني لتعزيز بناء جسور من التواصل بين الشباب وصناع ومتخذي القرار في قراءة الواقع وإعادة فهم عصري للتعامل مع المتغيرات والتحديات وتدشين ملامح جمهورية جديدة تقبل بآراء الجميع.

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