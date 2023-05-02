الهلال الأحمر المصري يؤمن الأولمبياد الرياضي للمحافظات الحدودية بمطروح

شارك متطوعو الهلال الأحمر المصري فرع مطروح في تأمين أولمبياد المحافظات الحدودية بمديرية الشباب والرياضة بمطروح، أثناء زيارة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء أحمد جمال مستشار رئيس الجمهورية للمناطق الحدودية والذي كان في استقبالهم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح والدكتور وليد رفاعي مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمطروح.



حيث تمركزت المستشفى الميداني للهلال الأحمر المصري وسط الأنشطة والفعاليات المتنوعة، لتأمين سلامة كل اللاعبين والحضور،

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح أن الهلال الأحمر المصري فرع مطروح تولى تدريب فرق الكشافة على كيفية بناء الخيمة الخاصة بالمستشفى الميداني.