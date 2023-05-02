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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزير الشباب ومستشار الرئيس ومحافط مطروح يلتقطون صورا تذكارية مع أحد أصحاب الهمم

أثناء التقاط الصور
أثناء التقاط الصور مع أحد المعاقين

حرص الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور أحمد جمال الدين مستشار الرئيس لشئون المحافظات النائية والحدودية واللواء خالد شعيب محافظ مطروح على محاورة أحد المعاقين المتواجدين بمكتبة مصر العامة والتقاط الصور التذكارية معه.

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فوجئ وزير الشباب والرياضة ومستشار الرئيس لشئون المحافظات النائية والحدودية ومحافظ مطروح بأحد المعاقين المتواجدين في مكتبة مصر العامة أثناء جولتهم على هامش فعاليات  أولمبياد المحافظات الحدودية.

وعلى الفور توجهوا إليه وقاموا بمصافحته والتقاط الصور التذكارية معه.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن جميع فئات المجتمع  فى قلب وعقل رئيس الجمهورية والذى يهتم بجميع المواطنين .

أثناء التقاط الصور مع أحد المعاقين
أثناء التقاط الصور مع أحد المعاقين
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