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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مهرجان المحافظات الحدودية .. وزير الرياضة ومستشار الرئيس للمناطق النائية يتفقدون مركز شباب مطروح.. وافتتاح معرض الحرف التراثية واليدوية وقوافل السعادة للنشء

صدى البلد

 افتتاح مسرح مديرية الشباب والرياضة بمطروح والملعب المتعدد بالمركز

 معرض علمني حرفة ومعرض الحرف التراثية واليدوية للمحافظات الحدودية والعرض المسرحي لأندية السكان 

 افتتاح مركز ريحانة وقوافل السعادة للنشء ومعرض الهوايات الإنتاجية والتأهيل المهني

 ختام دوري المصالح الحكومية، ومشروع ألف بنت ألف حلم، وخماسيات كرة القدم.

 برنامج انت الأغلي للنشء المدرسي، الدورة التدريبية للتمكين الإقتصادي والمشروعات الصغيرة والدورة التدريبية للإسعافات الأولية لفرق الجوالة

 

قام وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، رفقه اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس للمناطق النائية والحدودية، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بتفقد مركز شباب مطروح والأنشطة الرياضية والشبابية التي تُنفذها الوزارة بالمحافظة، بحضور قيادات الوزارة وعمد ومشايخ ونواب مطروح.

 

في بداية جولته بمركز شباب مطروح، افتتح الوزير و الحضور، مسرح مديرية الشباب والرياضة بعد تطويره، وافتتاح الملعب المتعدد، مجددًا تأكيده على الاهتمام بتطوير البنية التحتية بمراكز الشباب وكافة المنشآت الشبابية والرياضية على مستوى جميع محافظات الجمهورية، ورصد كافة طلبات واحتياجات المراكز من أعمال التطوير والمضى قدماً فى تنفيذها وفق جدول زمنى محدد لخدمة أبناء مصر من النشء والشباب والمواطنين.

 

وتفقد الدكتور أشرف صبحي واللواء خالد شعيب واللواء أحمد جمال الدين، معرض علمني حرفة ومعرض الحرف التراثية واليدوية للمحافظات الحدودية والعرض المسرحي لأندية السكان، وزيارة مركز التخاطب والتكامل الحسي، ختام منافسات السلة بالأولمبياد الحدودية.

 

وأشار الوزير إلي أن مراكز التخاطب والتكامل الحسي تم تجهيزها داخل مراكز الشباب بأحدث الادوات والاجهزة لتقديم جلسات وخدمات تنمية المهارات لذوي القدرات والهمم من أصحاب مشكلات التوحد، تـأخر الكلام ومشاكل النطق، اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه، صعوبات التعلم وتعديل السلوك، وكذلك تزويد تلك المراكز بغرف تنمية مهارات، تكامل حسي، تنمية تخاطب، بالإضافة إلي أن أندية السكان تهدف لرفع الوعي المجتمعي بموضوعات الصحة الإنجابية وصحة المراهقين، ومناقشة قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي وزواج الأطفال وتنظيم الأسرة.

 

وكما افتتح الوزير رفقه الحضور بمركز شباب مطروح، مركز ريحانة ودورها في صقل مهارات الفتيات بالشكل الذى يمكنهن من التعبير عن أنفسهن وتفعيل دورهن بالمجتمع، والتعرف على أمثل الآليات لمواجهة أي صعوبات قد تواجههن.

 

وتفقد أيضًا الوزير، قوافل السعادة للنشء ومعرض الهوايات الإنتاجية والتأهيل المهني، فعاليات اتحاد الاتحادات النوعية ومنها الأنشطة الرياضية لاتحاد الرياضة للجميع، أنشطة اتحاد الرياضة المدرسية واتحاد اللياقة البدنية، ختام دوري المصالح الحكومية، ومشروع ألف بنت ألف حلم، وخماسيات كرة القدم، الدورة التدريبية للتمكين الإقتصادي والمشروعات الصغيرة لأبناء المحافظات الحدودية، والتدريب النظري للدورة التدريبية للإسعافات الأولية لفرق الجوالة.

 

وأثني الدكتور أشرف صبحي، علي برنامج انت الأغلي للنشء المدرسي، والذي يهدف لترسيخ مفهوم المواطنة والانتماء بالمحافظات الحدودية، ويتخلله ورش عمل وأنشطة ثقافية وفنية واجتماعية ورياضية  بالتعاون مع مبادرة أثر التطوعية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

 

في ختام جولته بمركز شباب مطروح، تقدم وزير الشباب والرياضة، بالشكر والتقدير والامتنان لكافة الزملاء بالوزارة علي الجهود المبذولة لإنجاح خطة الوزارة في تكثيف الأنشطة والبرامج بالمحافظات الحدودية.

 

وأشاد الدكتور أشرف صبحي بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني ومنها مؤسسة مصر الخير واليونسيف وغيرها مع الإدارات المركزية بالوزارة ( التنمية الرياضية، تنمية الشباب، تمكين الشباب، تنمية النشء، شئون الوزير، الإنشاءات الشبابية والرياضية، المدن الشبابية، مراكز الشباب، مكتب قادرون باختلاف)، بالإضافة إلي التعاون والتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بمطروح.

الشباب والرياضة مطروح الأولمبياد الحدودية

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