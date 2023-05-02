بـ25 جنيها للكيلو.. تعرف على أسعار أسماك بحر مطروح وأشهر أنواعها |شاهد

تمتلك محافظة مطروح مساحة كبيرة من الشواطئ الساحلية والتي تصل إلى 460 كيلو مترا والتي تمتد من مدينة الحمام شرقا وحتى مدينة السلوم غربا.



وتوجد بمحافظة مطروح العديد من أنواع الأسماك المميزة البحرية والتي يحرص مواطنو مطروح وزوارها على شرائها نظرا لقيمتها الغذائية العالية.



صدى البلد انتقلت إلى أحد محال بيع الأسماك بمدينة مرسى مطروح للتعرف على أنواع الأسماك داخل مياه بحر مطروح وأسعارها.



يقول محمد الشيخ صاحب محل أسماك بجوار شركة مياه مطروح أن هناك العديد من أنواع الأسماك التي تنتجها شواطئ مطروح ومنها الكبيرة والصغيرة والمتوسطة.



وأضاف أن أسعار الأسماك تختلف حسب نوع الأسماك ولكنها جميعها من بحر مطروح وليست مجمدة وتبدأ الأسعار ب 25 كيلو وحتى تصل إلى 230 جنيها للكيلو.



وأوضح أن سمك الشخوره البحري البلدي يبلغ سعره 25 جنيها الكيلو بينما يبلغ سعر كيلو المرجان مختلف الأحجام 50 جنيها والكبير منه ب80 جنيها وأسماك الخضر بسعر 40 جنيه الكيلو والبوري 85 جنيها وأسمائك البازيليا 90 جنيها للكيلو والدراك 100 جنيه للكيلو وبلح البحر 40 جنيها للكيلو والتونة البلدي 75 جنيها والجمبري 230 جنيها والجندوفلي 25 جنيها وسمكه الأرنب أو الحلوفه 70 جنيها للكيلو وأسماك المكرونة 80 جنيها 80 جنيها والكاليماري 130 جنيها.



وعن كيفية اختيار الأسماك البحرية بمطروح والتعرف على أنها غير مثلجة وأنها طازه يقول محمد الشيخ لا بد من النظر إلى عين السمكة فإذا وجدت بها نقطة بيضاء في عينها فذلك يدل على أنها غير طامة وأنها مثلجة بالإضافة إلى ملمس وانسياباتها مشيرا أن على جميع أبناء مطروح وزوار المحافظة أن يحرصوا على شراء الأسماك من المحالّ وليس من الباعة الجائلين خاصة ان البائع الجائلين يقومون ببيع الأسماك ولا يستطيع المواطن او زوار المحافظة الرجوع اليهم فعندما يتم بيع اسماك غير صالحة او انها غير طازه فان الشخص الذي يقوم بشراء الأسماك لا يمكن العثور مره اخرى الى بائع الاسماك.



وأشار أن هناك بعضا من هؤلاء الباعة الجائلين يقوم ببيع بعض الأسماك الضارة مثل القراض وأنواع أخرى من الأسماك.



وقال محمد: أنا زوار المحافظة يجب عليهم القيام بشراء أسماك البحر فهي غنية بالقيمة الغذائية العالية مضيفا أن من أهم مميزات الأسماك البحرية أنها متعددة الأنواع والأسعار فجميع المواطنين على اختلاف دخلهم يستطيع شراء الأسماك البحرية مثل اسماك الشخوره البلدي البحر الطازه والتي تبدا سعرها ب 25 جنيها والعديد من الأسماك الأخرى التي قد يكون ثمنها مرتفعا والتي تناسب صاحب الدخل الكبير.



وأشار أن الأسماك تختلف أنواعها المتواجدة في الأسواق من فترة إلى فترة فهناك بعض الفترات تظهر بها أنواع من الأسماك وتختفي في فترات أخرى مثل سمكه اللمبوكه المهاجرة والتي تظهر في شهر سبتمبر وأكتوبر وتختفي باقي العام وهناك بعض الأسماك الأخرى بنفس الشكل وقال إنه هو وأشقاءه قاموا بعمل العديد من المبادرات الخيرية وتخفيض أسعار الأسماك لتناسب جميع دخول المواطنين مع وضع هامش ربح بسيط حتى يتمكن الأهالي وازوار المحافظة من شراء الأسماك مع الحرص على ان تكون جميع الأسماك من البحر وطازه ولا يتم بيع الأسماك المجمدة.



يتمنى محمد أن تتم زيادة أعداد المراكب وتوفير الوسائل الحديثة للصيادين على هيئة قروض حتى يتمكنوا من اصطياد كميات كبيرة من الأسماك لتكفي حاجة المواطنين وزوار المحافظة والمحافظات الأخرى مضيفا ان محافظه مطروح تمتلك امتداد كبير على البحر ومع ذلك حجم الاسماك الموجود لا يتناسب مع هذه الكمية الساحلية.

اسماك بمطروح

اسماك بمطروح

اسماك بمطروح