صحة مطروح تضع اللمسات الأخيرة لافتتاح الوحدة الطبية بقرية سيدى حنيش

أكد الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، ، استمرار الاستعدادات لافتتاح وحدة سيدى حنيش الصحية التابعة لإدارة مطروح الصحية.



واضاف ، أنه تم المرور على الوحدة والاطمئنان على عملية تجهيزها وفرشها بما يساهم في تقديم خدمة طبية متميزة للمرضي من أبناء قرية سيدى حنيش والقرى المجاورة لها .

وقال وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، " انه تم التوجيه لتلافى بعض الملاحظات البسيطة فى اعمال الكهرباء وخزانات المياه والتى سيتم الانتهاء منها خلال أيام تمهيدا لبدء الفرش الجديد بالوحدة .

وتقدم الدكتور مبروك سالم بخالص الشكر لكل من قدم العون و المساعدة لإتمام عملية التجهيز تمهيدا لإفتتاح الوحدة من الإدارات المعنية بالمديرية والمهتمين بالشأن الصحي .