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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة مطروح تضع اللمسات الأخيرة لافتتاح الوحدة الطبية بقرية سيدى حنيش

صحة مطروح تتابع الاستعدادات
صحة مطروح تتابع الاستعدادات لافتتاح وحدة سيدى حنيش

أكد الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، ، استمرار الاستعدادات لافتتاح  وحدة  سيدى حنيش الصحية التابعة لإدارة مطروح الصحية.

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واضاف ، أنه تم المرور على الوحدة  والاطمئنان على عملية تجهيزها وفرشها بما يساهم في تقديم خدمة طبية متميزة للمرضي من أبناء قرية سيدى حنيش  والقرى المجاورة لها .

وقال وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، " انه تم التوجيه  لتلافى بعض  الملاحظات البسيطة فى اعمال الكهرباء وخزانات المياه والتى سيتم الانتهاء منها خلال أيام تمهيدا لبدء الفرش الجديد بالوحدة .

وتقدم الدكتور مبروك سالم بخالص الشكر لكل من قدم العون و المساعدة لإتمام عملية التجهيز تمهيدا لإفتتاح الوحدة من الإدارات المعنية بالمديرية والمهتمين بالشأن الصحي .

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