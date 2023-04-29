السيطرة على حريق شب في مطعم وسيارة بمطروح.. صور

نجحت جهود الحماية المدنية بمطروح في السيطرة على حريق اندلع بمطعم ومخبز سياحي أسفل عمارة سكنية، قبل امتداده إلى الشقق السكنية، بينما احترقت سيارة ملاكي كانت تقف أمام المطعم.



تلقت قوات الحماية المدنية بمطروح بلاغا باندلاع حريق في إحدى العمارات المطاعم ومخبز أسفل إحدى العقارات بسبب انفجار أسطوانة غاز وعلى الفور انتقلت سيارات الحماية المدنية إلى موقع الحريق.



ونجحت جهود الحماية المدنية في السيطرة على الحريق قبل امتداده إلى الوحدات السكنية أعلى المطعم دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.



وتسبب الحريق في احترق مخزن، تابعا للمطعم بالإضافة لاشتعال سيارة ملاكي متواجدة بجواره التي تفحمت تماما.



تم تحرير المحضر اللازم تحت تصرف الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة العامة لاتخاذ القرار المناسب حيال الواقعة.