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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أقام فيها 17 عاما.. حكاية سائح بريطاني عشق سيوة| فيديو

السائح البريطانى
السائح البريطانى فيليب

“طيبة أهلها ومقوماتها الطبيعة سر انجذابي للمعيشة بواحة سيوة”، كلمات قالها عاشق الواحة وأقدم سائح بريطاني مقيم بسيوة منذ 17 عاما.

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"صدى البلد" تجول داخل منزل "فيليب إيدج"  السائح البريطاني صاحب الـ 59 عاما، والذى تجد أن جدران منزله من الكرشيف، وأبوابه من الأشجار، ويمتلئ بالعديد من التحف السيوية القديمة والأواني المنزلية التى كان يستخدمها السيوى قديما.

يقول فيليب إيدج، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إنه جاء إلى سيوة منذ 36 عاما بعدما سمع عن تلك الواحة الواقعة في صحراء مصر، والتي تبعد عن أقرب مناطق العمران 300 كيلو، لتكون هذه الزيارة دافعا للإقامة في الواحة وليتحقق حلمه بالإقامة فى الواحة لمدة 17 عاما.

صعوبة الوصول لسيوة

وأضاف فيليب أنه بعدما سمع عن واحة سيوة قرر زيارتها، ورغم صعوبة المواصلات المؤدية إليها، إلا أنه أصر على أن يتحمل صعوبة السفر حتى وصل إليها.

قطعة من السحر والجمال

ووصف فيليب واحة سيوة بأنها من المناطق التي ينجذب الشخص إليها بسرعة، فهي تمتلك كل المقومات الطبيعية والسياحية والأثرية.

مناطق أثرية بسيوة

وأشار إلى أن سيوة تمتلك العديد من المناطق الأثرية مثل جبل الموتى ومعبد الوحي، بالإضافة إلى العيون الطبيعية مثل عين كليوباترا وفطناس وغيرها من العيون الطبيعة والبحيرات، مشيرا إلى أن رمال سيوة من أفضل أنواع الرمال في السياحة العلاجية وفي سياحة السفاري.

منزل من الكرشيف

وتابع: “منذ أن قررت أن أقيم بسيوة، قمت بمساعدة بعض الأصدقاء من الواحة بشراء منزل مبنٍ على الطراز البيئي القديم “الكرشيف”، وهو مزيج من الملح الصخري والطين والرمال”.

الإقامة بقلعة شالي

وأوضح فيليب أن منزله الذي اشتراه يقع في أكثر المناطق الأثرية المعروفة بسيوة بمنطقة شالي وسط مدينة سيوة، وهي المكان الذي كان يقطن فيه أهالي الواحة قديما.

زيارة أصدقائه لسيوة

ويؤكد فيليب أن جميع أصدقائه يأتون لزيارته من بريطانيا وعدد من دول العالم نظرا لأنه دائما يحب أن يتكلم على واحة سيوة ومقوماتها الطبيعية الساحرة، منوها إلى أن أصدقاءه يعتبرونه من أهالي سيوة.

كيف عرفت سيوة

قال فيليب إن سبب معرفته بسيوة هو ما قرأه في أحد الكتب فجذب انتباهه حتى قرر أن يزورها، الأمر الذي تكرر عدة مرات ليقيم بها طوال هذه السنوات.

أكلات سيوية

وأوضح فيليب أنه أصبح يعرف العديد من الأكلات السيوية المميزة مثل اللحم والدجاج المطهو أسفل الأرض، والذي يعرف بـ"أبو مردم" والشاى على الحطب وأكلات مصنوعة من البيئة الطبيعية بسيوة.

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