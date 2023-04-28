خالد شعيب: مطروح مستعدة لاستقبال الزوار خلال أولمبياد المحافظات الحدودية

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الجمعة وصول أفواج الشباب المشاركة في فعاليات أولمبياد المحافظات الحدودية في نسختها الرابعة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتنظمه وزارة الشباب والرياضة يرافقه الدكتور وليد رفاعي وكيل وزارة الشباب والرياضة والعميد عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسي مطروح وعمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم وعدد من القيادات التنفيذية المعنية بالمحافظة.



رحب محافظ مطروح بجميع الوفود المشاركة من محافظات شمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر وأسوان والوادي الجديد ومطروح، مؤكدا أنهم في محافظتمهم الثانية مطروح والتي دائما ما تحسن استقبال ضيوفها.

وأكد على استعدادات كافة الجهات لاستقبال هذا الحدث الهام متمنيا أن يسود المسابقات الروح الرياضية وأن يستمتع جميع المشاركين بالمقومات السياحية التي تمتلكها مطروح.