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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تنطلق اليوم .. مطروح تستضيف 12 لعبة في نهائيات أولمبياد المحافظات الحدودية

فاعليات اولمبياد
فاعليات اولمبياد المحافظات الحدودية

تستضيف محافظة مطروح اليوم الجمعة أولمبياد المحافظات الحدودية خلال الفترة من ٢٨ أبريل وحتى الثاني من شهر مايو وذلك في نسختها الرابعة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء خالد شعيب محافظ مطروح والدكتور وليد رفاعي مدير عام المديرية.

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وأوضح مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمطروح أن اليوم الجمعة تستقبل محافظة مطروح المحافظات الحدودية المشاركين في البطولة وهما "، أسوان، الوادي الجديد، البحر الأحمر، جنوب سيناء، وشمال سيناء بالإضافة إلى مطروح".
وأشار إلى إجراء قرعة البطولة مساء الجمعة، على أن تنطلق البطولة والافتتاح صباح يوم السبت الموافق ٢٩ أبريل، وسوف يتنافسون على ١٢ لعبة فردية وجماعية، بالإضافة إلى مشروعات الإدارات المركزية بوزارة الشباب والرياضة.

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