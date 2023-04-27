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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

18 حقلا إرشاديا لمحصول القمح لأول مرة بسيوة

حصاد القمح بسيوة
حصاد القمح بسيوة

أكد المهندس أحمد يوسف مدير عام الزراعة بمطروح أنه تم تنفيذ يوم حصاد القمح ضمن الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح بواحة سيوة بمطروح بحضور المهندس محمد ابوالدهب مدير الإرشاد بمديرية الزراعي ومهندسي الإرشاد الزراعة بالإدارة الزراعية بسيوة.

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وأوضح مدير عام مديرية الزراعة أنه تم أخذ عينات لتقدير متوسط إنتاج الفدان من القمح هذا الموسم وكانت النتائج مبشرة، حيث تم إدخال واحة سيوة لأول مرة ضمن الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح.


وأوضح أنه تمت زراعة 18حقلا إرشاديا بإجمالي مساحة 30فدانا بمركزي الحمام وسيوة كنموذج يتم تعميمه بعد ذلك.

حصاد القمح بسيوة 
حصاد القمح بسيوة 
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