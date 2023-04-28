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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعرف على استعدادات جامعة مطروح لامتحانات نهاية العام

محافظ مطروح ورئيس
محافظ مطروح ورئيس الجامعة خلال الاجتماع

وجه الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح بضرورة الانتهاء من الاستعدادات لإجراء امتحانات الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي ٢٠٢٢/٢٠٢٣، بجميع كليات الجامعة.

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وأضاف خلال اجتماع مجلس جامعة مطروح بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ومجلس جامعة مطروح  على ضرورة توفير كافة سبل الراحة للطلاب، ومراعاة زمن الامتحانات بها، متمنيا لجميع الطلاب والطالبات دوام التقدم والنجاح.
واستعرض الدكتور محمود عباس استعدادات كليات الجامعة لعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالمراحل الدراسية المختلفة، مضيفا أنه سيتم إجراء امتحان مقرر "قضايا مجتمعية" بمختلف الكليات يوم 25 مايو.
كما ناقش المجلس الأعداد المقترح قبولها بالنسبة للطلاب الوافدين بكليات الجامعة للعام الجامعي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ سواء للنظام العادي أو البرامج الجديدة.

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