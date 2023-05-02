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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أشرف صبحي يفتتح الملعب المتعدد بمركز شباب مطروح

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة خلال افتتاح الملاعب النتعددة

افتتح الدكتور أشرف صبحي،وزير الشباب والرياضة يرافقه اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس للمناطق النائية والحدودية، والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح مسرح مديرية الشباب والرياضة بعد تطويره كما تم افتتاح   الملعب المتعدد بمركز شباب مطروح.


واكد وزير الشباب والرياضة  على الاهتمام بتطوير البنية التحتية بمراكز الشباب وكافة المنشآت الشبابية والرياضية على مستوى جميع محافظات الجمهورية، ورصد كافة طلبات واحتياجات المراكز من أعمال التطوير والمضى قدماً فى تنفيذها وفق جدول زمنى محدد لخدمة أبناء مصر من النشء والشباب والمواطنين.

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