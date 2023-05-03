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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

دعم الصناعة و الارتقاء بجودة خدمات المواطنين أبرز ملفات مجلس أمناء دمياط الجديدة

صدى البلد

كشف الدكتور أسامة حفيلة رئيس مجلس أمناء مدينة دمياط الجديدة والنائب الأول لرئيس الإتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين عن خطة مجلس الأمناء فى دعم الصناعة الوطنية فى إطار توجّهات القيادة السياسية بسرعة دوران عجلة الإنتاج المحلى وتقليل فاتورة الإستيراد.

جاء ذلك خلال الاجتماع الشهرى لمجلس أمناء مدينة دمياط الجديدة بحضور المهندس محمد خلف الله الرئيس الجديد لجهاز المدينة والمحاسب عبد الحميد السنباطى نائب رئيس الجهاز والمهندس عاصم اللبان أمين سر المجلس والساده معاونى رئيس الجهاز والإدارات المعنية وجميع أعضاء المجلس والساده ممثلي الجهات الخدمية والتنفيذية بالمحافظة.

وقدم حفيلة الشكر والتقدير للمهندس علاء محمد منيع الرئيس السابقة لجهاز المدينة على مجهودات سيادته خلال فترة توليه رئاسة جهاز المدينة مع صادق التمنيات لسيادته بالتوفيق والسداد لرئاسة جهاز مدينة العاشر من رمضان.

وشدد حفيلة على ضرورة  الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين الحكومية والتى تأتى على رأس أولويات مجلس الأمناء فى ظل خطة التنمية الشاملة للدولة المصرية ومبادرة حياة كريمة.

من جانبه  أكد رئيس مجلس الأمناء بأنه فى مجال الكهرباء تم مناقشة مشاكل الكهرباء بالمدينة ومنافذ شحن العدادات مسبقة الدفع وسرعة انهاء  تلك الاجراءات وزيادة منافذ الشحن  مع وجود افراد باجهزة متنقلة بأحياء المدينة .

من جانبه أكد المهندس محمد خلف رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة على ضرورى تعميق التعاون بين الجهاز ومجلس الأمناء من أجل دعم كافة محاور  والتنمية بالمدينة، مشيرا بأن جهاز المدينة له خطة عمل بروح الفريق الكامل وجارى استعراض الملفات الخاصة بالمدينة للعمل على سرعة تنفيذها.

كما ناقش مجلس الأمناء خلال اجتماعه فى ملف الصحة الطلب المقدم من  الدكتور عميد كلية طب الازهر لشراء عدد ٣ وحدات غسيل كلوى أطفال بالمركز الإسلامي لخدمة المرضى من سكان المحافظة وقد وافق المجلس على دعم الوحدة لخدمة أبناء المدينة وضواحيها

وفى قطاع التمريض أفادت الدكتورة  ناهد فكرى انه خلال العام الحالي سوف يتم تخريج الدفعة الأولى من طلبة كلية التمريض جامعة دمياط لدعم قطاع التمريض بالمدينة والمحافظة ومستويات تليق بالقطاع الصحي وتقديم خدمة مميزة لأبناء المحافظة .

وتابع حفيلة بأنه فى قطاع الطب البيطرى تم مناقشة موضوع مكافحة الكلاب الضالة والحد من انتشارها وأفاد رئيس وحدة الطب البطرى انه جارى التنسيق مع الإدارات المعنية بالجهاز لتكثيف الحملات خلال الفترة القادمة.

وفى قطاع الخدمات تم مناقشة الطلب المقدم بعمل استراحة مغطاه للمواطنين امام مكتب الشهر العقاري بالحى الرابع وقد وافق المجلس على الدعم لخدمة أبناء المدينة.

أبناء المحافظة ابرز الملفات اعضاء المجلس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين الإدارات المعنية الخدمات المقدمة للمواطنين القيادة السياسية المستثمرين تقليل فاتورة الاستيراد

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