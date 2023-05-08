الصحة العالمية تحذر من تناول الأرز يوميا .. اعرف السبب

يعد الأرز عبارة عن حبة صحية غنية بالعناصر الغذائية، ومصدر ممتاز للكربوهيدرات ، وهي واحدة من المغذيات الرئيسية الثلاثة التي نحتاج إلى استهلاكها يوميًا" ،

ويحتاج جسمك إلى الكربوهيدرات للبقاء على قيد الحياة.

واعتمادًا على المنظمة الحكومية التي تستفيد منها وحالتك الصحية الشخصية ، قد تختلف توصيات الكربوهيدرات. تشير الإرشادات الغذائية 2020-2025 للأمريكيين إلى أن الكربوهيدرات يجب أن تشكل حوالي 40٪ إلى 65٪ من السعرات الحرارية اليومية.

وقد يُعد الأرز مصدرًا سريعًا للطاقة ، والذي يمكن أن يكون مكسبًا كبيرًا لأولئك الذين يحتاجون إلى القوة بسرعة ، مثل الرياضيين والأفراد الذين لديهم وظائف كثيفة العمالة والحوامل أو المرضعات أو الذين يتعافون من إصابة أو مرض.

و"تعتبر الكربوهيدرات من المغذيات الكبيرة المهمة التي تحتاجها أجسامنا للطاقة وإنتاج الهرمونات والوظيفة الإدراكية وغير ذلك الكثير".

ويعتبر الأرز عنصرًا مميزًا في "حمية BRAT" التي يتم الترويج لها غالبًا لمن يعانون من الغثيان أو القيء أو الإسهال أو يتعافون منه.

وإذا كان لديك ألم في المعدة أو حشرة في المعدة ، فإن أحد الأطعمة التي قد تعتقد أنه من السهل تحملها وهضمها هو الأرز العادي. هناك القليل جدًا من الدهون في الأرز ، وهو مثالي لسهولة الهضم".

أن هذا يمكن أن يكون مفيدًا سواء كنت تعاني من مشاكل في الجهاز الهضمي أم لا.

ويمكن أن يكون تناول الكربوهيدرات سهل الهضم مفيدًا إذا كنت تعاني من اضطراب في المعدة بسبب القلق أو التوتر ، أو إذا كنت تتعافى من مرض ما ، أو قبل التمرين أو بعده .

ولكن هناك تحذير من تناول الارز يوميا

فيمكن أن يكون الأرز مصدرًا أعلى للزرنيخ ، وهو مركب كيميائي موجود بشكل طبيعي في تربتنا ومياهنا في بعض أجزاء العالم

وتقول منظمة الصحة العالمية، إن التعرض للزرنيخ يمكن أن يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالسرطان بمرور الوقت، لذلك لابد من الحد من استهلاك الارز والتوقف عن تناوله يوميا.

كما يجب غسل الأرز قبل طهيه وتناوله.

وعليك إضافة خيارات أخرى مثل الأرز البسمتي او البرغل والفريك والمكرونة وغيرها من الكربوهيدرات .