بشرى سارة بشأن سعر الأرز في الاسواق

قال حازم المنوفي رئيس شعبة البقالة بغرفة الاسكندرية التجارية، ان جميع السلع متوفرة ولا يوجد نقص في اي سلعة، مشيرا الي انه من المتوقع انخفاض أسعار الارز خلال الايام المقبلة.

وأوضح المنوفي أن موسم حصاد الأرز اقترب حيث من المتوقع ان يبدأ الحصاد خلال شهر ونصف الشهر، وبالتالي سيكون المعروض كبير جدا من سلعة الارز، بالتالي ستنخفض الاسعار.

وأشار إلى أنه بالرغم من التحديات الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها العالم كله استطاع الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن يحقق طفرة في مجالات البنية وباقتحام ملف التضامن الاجتماعي، أنشأ الرئيس السيسى برنامج تكافل وكرامة والذى استفاد منه 3 ملايين و600 ألف أسرة بمرتبات شهرية تضمن لهم حياة أفضل، بالإضافة إلى منظومة الخبز المدعم الجديدة بالمحافظات، والتي خصصت 150 رغيفا شهريا لكل مواطن بسعر 5 قروش، ومنظومة السلع التموينية الجديدة التي وفرت 40 سلعة تموينية لكل المستحقين.التحتية والمجالات الخدمية فى مصر منذ أن تولى زمام مسئولية رئاسة الجمهورية، بعد أن كانت تعاني من الإهمال والتردي لعقود طويلة.