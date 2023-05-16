11 جنيها للجرام.. الجمارك تكشف تفاصيل إعفاء الذهب القادم من الخارج

قررت مصلحة الضرائب بدء سريان قرار رئاسة مجلس الوزراء، إعفاء واردات الذهب التي يحملها القادمين لمصر من الرسوم الجمركية مع خضوعها لضريبة القيمة المضافة بواقع 14% من إجمالي قيمة المشغول الذهبي .

إعفاء واردات الذهب

وضعت المصلحة مثال توضيحيا للماموريات الضريبية ومقرات الضرائب بالموانئ والمطارات المصرية والصادر بقرار من مختار توفيق رئيس المصلحة اليوم، قيمة المصنعية علي جرام الذهب تبلغ 80 جنيها، فلو كانت هناك سبيكة أو مشغول ذهبي بوزن 200 جرام فإن قيمة المصنعية 80 جنيها لكل جرام، والتي تساوي 16 ألف جنيه .

وأوضح القرار أنه يتم خصم نسبة القيمة المضافة من أصل قيمة المصنعية بما يساوي 16 ألف جنيه /14% = 2240 جنيها كضريبة علي المشغول الذهبي .

وأعفت رئاسة مجلس الوزراء المشغولات الذهبية بصحبة القادمين لمصر من الرسوم الجمركية لمدة 6شهور دون احتساب ضريبة القيمة المضافة علي مصنعيو الذهب.

وعن أسعار الذهب اليوم

يهتم العديد من المواطنين بمتابعة أسعار الذهب خاصة المقبلين على الزواج والراغبين في الاستثمار، لذلك يقدم موقع صدى البلد الإخباري سعر الذهب اليوم ضمن نشرته الخدمية

سعر الذهب عيار 24

سجّل سعر الذهب اليوم عيار 24 الأعلى سعرًا بيع 2,560 شراء 2,583

سعر الذهب عيار 22

وسجّل سعر جرام الذهب اليوم عيار 22 بيع 2,347 شراء 2,368

أسعار الذهب اليوم

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري أسعار الذهب عيار 24 بيع 2,560 شراء 2,583 أسعار الذهب عيار 22 بيع 2,347 شراء 2,368 أسعار الذهب عيار 21 بيع 2,240 شراء 2,260 أسعار الذهب عيار 18 بيع 1,920 شراء 1,937 أسعار الذهب 14 بيع 1,493 شراء 1,507 أسعار الذهب عيار 12 بيع 1,280 شراء 1,291 الاونصة بيع 79,616 شراء 80,327 سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 17,920 شراء 18,080 الكيلو بيع 2,560,000 شراء 2,582,857

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب اليوم عيار 21 الأكثر انتشارا بيع 2,240 شراء 2,260

سعر الذهب عيار 18

سعر الذهب عيار 18 اليوم بيع 1,920 شراء 1,937

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجّل سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 17,920 شراء 18,080