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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

عائد 23%.. اعرف أعلى فائدة على الشهادات في البنوك

صدى البلد

تجتمع لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري 18 مايو 2023، لبحث سعر الفائدة على الإيداع والإقراض.

وكان البنك المركزي المصري رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية الماضي 30-3-2023، ليصل إلى 18.25%، 19.25% و18.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%.

وإثر ذلك، رفعت البنوك العاملة في مصر سعر الفائدة على شهادات الادخار وحسابات التوفير.

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طرح شهادات جديدة 

ويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري خلال السطور القادمة الشهادات ذات أعلى عائد في البنوك العاملة في مصر.

ويبحث الكثير من المواطنين عن أفضل الطرق لاستثمار مدخراتهم بأمان، ومن بين هذه الطرق ربط هذه الأموال في شهادات إدخار في البنوك.

وطرح عدد كبير من البنوك عددًا من شهادات الادخار التي تختلف في مدتها وسعر العائد من بنك إلى آخر.

مصرف أبو ظبي الإسلامي 

طرح مصرف أبوظبي الإسلامي، صكوكا إسلامية بالجنيه، بعائد متوقع 17.25% واستلام 10% من الأرباح مقدما.

ورفع عدد من البنوك أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بعد قرار البنك المركزي المصري برفع الفائدة 2%.

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بنك التنمية الصناعية 

طرح بنك التنمية الصناعية شهادة جديدة تحت مسمى “اختيارك ذات العائد التراكمي المدفوع مقدما” بعائد تراكمي 39%.

ووفقا لما أعلنه البنك، تبلغ مدة الشهادة 3 سنوات ويتم الحصول على العائد لليوم الثاني للشراء دفعة واحدة مقدما.

وحدد بنك التنمية الصناعية الحد الأدنى لشراء الشهادة بـ50 ألف جنيه للمرة الأولى، ويمكن زيادة المبلغ بمضاعفات الـ 5 آلاف.

وعن شروط الاسترداد، يمكن للعميل استرداد الشهادة بعد 6 أشهر من تاريخ ربطها بعد تطبيق غرامات الاسترداد التي تصل إلى 7% خلال العام الأول و6% خلال العام الثاني و5%‎؜ إذا تم الكسر خلال العام الثالث.

كما يمكن للعميل الحصول على قرض بضمان الشهادة يصل إلى 50%‎؜ من قيمة الشهادة.

البنك الأهلي الخليجي 

أعلن البنك الأهلي الخليجي عن طرح شهادة جديدة، بمعدل عائد ثابت خلال السنة الأولى قدره 23% سنويا، ومعدل العائد متغير بعد مرور سنة ويساوي سعر الإيداع المعلن من البنك المركزي المصري لمدة ليلة واحدة الساري بداية من اليوم التالي لنهاية السنة الأولى.

شهادات البنك الأهلي المصري

وأعلن البنك الأهلي المصري وبنك مصر عن طرح شهادتين جديدتين الأحد 2-4-2023، بفائدة 19%؜ ثابت و 22%؜ متناقص؛ شهادتين 3 سنوات. 

وعن تفاصيل الشهادات الجديدة المقدمة من البنك الأهلي المصري وبنك مصر، الشهادة الأولى هي شهادة ثابتة لمدة 3 سنوات بسعر 19%؜ سنوي ويصرف العائد شهريًا.

شهادات البنك الأهلي الجديدة 

وعن الشهادة الثانية، قدم كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر شهادة متناقصة لمدة 3 سنوات بسعر سنوي 22% لأول سنة و18%؜ السنة الثانية و 16% السنة الثالثة و يصرف العائد شهريا.

شهادات بنك مصر 

طرح بنك مصر شهادة بعائد سنوى متناقص يبدأ بـ 22% في السنة الأولى و18% في السنة الثانية، و16 % للسنة الثالثة، يصرف عائدها شهريًا.

شهادات بنك مصر 2023

  • يمكن الاقتراض بضمان هذه الشهادات من أي من فروع البنكين.
  • يمكن إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات.
  • بدء احتساب العائد من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

لا يمكن استردادها قبل مضي 6 أشهر، ويمكن استردادها قبل نهاية المدة وفقا للقواعد والشروط المعلنة في البنك وتسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية.

شهادات بنك القاهرة 

أعلن بنك القاهرة تعديل سعر العائد على شهادة بريمو جولد بالجنيه المصري ذات العائد الثابت لمدة 3 سنوات بسعر 19%؜ سنوي ويصرف العائد شهرياً، وإصدار شهادة بريمو جولد ذات العائد المتناقص بالجنيه المصري لمدة 3 سنوات بسعر سنوي 22%؜ للسنة الأولى و18% للسنة الثانية و16% ؜للسنة الثالثة ويصرف العائد شهريًا.

تأتى تلك الخطوة فى إطار سعي  بنك القاهرة المتواصل لتلبية متطلبات جميع شرائح العملاء وتحفيز أصحاب الودائع للحفاظ على القيمة الشرائية لمدخراتهم، وكذلك تحفيز القيمة الادخارية للجنيه المصرى من خلال تقديم عائد تنافسى.

شهادات البنك الزراعي المصري

أعلن البنك الزراعي المصري طرح شهادة جديدة لمدة 3 سنوات بعائد 19% يصرف شهريا وبعائد 19.5 في المائة يصرف سنويًا.

تتوفر شهادة الخير الجديدة في فروع البنك، وتصدر بفئة 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها، وتتيح الشهادة إمكانية الاقتراض بضمانها.

أعلن  بنك ناصر الاجتماعي عن طرح شهادة جديدة تحت مسمى "حياة كريمة" بعائد تنافسي لمدة 3 سنوات، بالتنسيق بين البنك وبين مؤسسة حياة كريمة.

وتم رفع العائد على الشهادات الادخارية ذات أجل 3 سنوات إلى 19% سنويا و17.75% يصرف العائد ربع سنوي و17.5% يصرف العائد شهرياً.

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