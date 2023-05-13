48 ساعة فقط .. الانتهاء من التقديم في أراضي "مسكن" بالمدن الجديدة الثلاثاء

تنتهى وزارة الإسكان خلال 48 ساعة من إجراءات تخصيص أراضى الطرح الثاني للتخصيص الفوري، لـ481 قطعة أرض سكنية صغيرة بجميع مستوياتها للأفراد "مَسكن"، بنظام الطرح الدائم.

موعد طرح أراضي وزارة الاسكان 2023

بدأ حجز الاراضي منذ يوم 16 مارس، ويستمر لمدة شهرين، حتى يوم 15 مايو ويأتى في ضوء موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على الإتاحة الدائمة لقطع الأراضي السكنية الصغيرة بجميع مستوياتها، للحجز الفوري من خلال الهيئة.

ويشمل الطرح الثانى 56 قطعة أرض بمحور الأراضي الأكثر تميزاً بمدينتى (القاهرة الجديدة – 6 أكتوبر)، منها 40 قطعة، بمتوسط مساحة 450 م2، بمنطقة الأوركيد، بالقاهرة الجديدة، وقطعة بمساحة 918 م2، بمنطقة التمر حنة (2)، بالقاهرة الجديدة، وقطعة بمساحة 600 م2، بمنطقة غرب سوميد - مجاورة 8، بـ6 أكتوبر، وقطعة بمساحة 1035 م2، بمنطقة التوسعات الشرقية - الحى 3، بـ6 أكتوبر، و13 قطعة، بمتوسط مساحة 820 م2، بمنطقة التوسعات الشمالية العمرانية 2، بـ6 أكتوبر.

الأراضي المميزة



كما يشمل الطرح 146 قطعة أرض بمحور الأراضي المميزة، بمدن (6 أكتوبر – حدائق أكتوبر – الشروق – العبور – العاشر من رمضان)، موزعة كالتالي، قطعة بمساحة 880 م2، جنوب الأحياء السكنية - منطقة (49 ف)، بـ6 أكتوبر، و6 قطع بمتوسط مساحة 270 م2، جنوب الأحياء السكنية - منطقة الإسكان العائلى (71 ف - 33 ف)، بـ6 أكتوبر، و66 قطعة، بمتوسط مساحة 700 م2، بمنطقة المستثمر الصغير (جزء من القطعة رقم 14)، بحدائق أكتوبر، و7 قطع، بمتوسط مساحة 265 م2، بمنطقة الإسكان العائلى، بالشروق، و11 قطعة، بمتوسط مساحة 209 م2، بمنطقة النوادى، بالشروق، و16 قطعة، بمتوسط مساحة 315 م2، بمنطقة الإسكان العائلى، بالعبور، و39 قطعة، بمتوسط مساحة 550 م2، بالحى 27 - مجاورات (1 - 2)، بالعاشر من رمضان.

وأشار الدكتور عاصم الجزار، إلى أن الطرح يتضمن أيضاً، 279 قطعة أرض بمحور الأراضي المتوسطة، بمدن (بدر – السادات – الفيوم الجديدة – المنيا الجديدة)، موزعة كما يلى، 100 قطعة، بمساحة 209 م2، بالحى السادس، ببدر، و107 قطع، بمساحة 209 م2، بالمنطقة السكنية رقم 26، بالسادات، و11 قطعة، بمساحة 150 م2، بالحى الثالث بمنطقة ابنى بيتك، بالفيوم الجديدة، و61 قطعة، بمساحات حتى 437 م2، بالحى الرابع، بمنطقة 1360 فداناً بالامتداد، بالمنيا الجديدة.



وقال الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة، إن جميع قطع الأراضى بالطرح الثاني، جاهزة للتسليم، ما عدا 61 قطعة، بمحور الأراضي المتوسطة، بالمنيا الجديدة، ستكون جاهزة للتسليم نهاية ديسمبر 2023، موضحاً أنه لحجز تلك الأراضي، يتم الدخول إلى الرابط التالي (https://reserve.newcities.gov.eg)، لمطالعة قطع الأراضي المتاحة بكل محور، وتحميل كراسة الشروط لمحور الطرح الذي يرغب المواطن في الحجز به.

وأضاف: يقوم الراغب في الحجز بإنشاء حساب جديد (للعملاء الجدد)، واستيفاء البيانات المطلوبة مثل (الرقم القومي - الاسم من واقع بطاقة الرقم القومي - البريد الإلكتروني - رقم المحمول - العنوان الحالي)، ثم يقوم باختيار المحور والمدينة المراد الحجز بها، واختيار الموقع، والضغط على كلمة تفاصيل، لتظهر له قائمة بجميع قطع الأراضي المتاحة (كروكيات – جدول تفصيلي)، ثم يقوم باستكمال باقي إجراءات الحجز الموضحة تفصيلاً بالموقع، ومنها (إدراج عملة السداد لباقي ثمن الأرض بالنسبة لقطع الأراضي الأكثر تميزا – إدراج نسبة الاستكمال لباقي ثمن الأرض لمحاور قطع الأراضي المميزة والمتوسطة)، وحتى استخراج استمارة الحجز التي تتضمن جميع البيانات والخيارات المدرجة بمعرفة الحاجز، ويتم التوقيع عليها، كما تتضمن الاستمارة تعهدا يفيد بأنه لم يسبق لمقدم الطلب أو زوجته أو أولاده القصر تخصيص وحدة سكنية أو قطعة أرض لأى منهم ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، ويتم إرفاقها بعد التوقيع بالموقع الإلكتروني، وكذا إرفاق إيصال سداد جدية الحجز ومصاريف الدراسة.

وأشار الدكتور وليد عباس، إلى أن الموقع الإلكتروني سيتيح للحاجزين تبيان عدد الراغبين في حجز كل قطعة أرض خلال فترة فتح باب الحجز، كما أنه في حالة التزاحم على قطعة الأرض الواحدة بمحور قطع الأراضي الأكثر تميزا، سيتم الرجوع إلى عملة السداد، والتي تعطى أفضلية للسداد بالدولار الأمريكي (تحويلاً من الخارج أو من الداخل شريطة مرور ٦٠ يوماً على إيداعه بالبنك)، بينما قطع الأراضي المميزة والمتوسطة فيتم الرجوع إلى أعلى نسبة استكمال لباقي ثمن قطعة الأرض، وفى حالة التساوي سيتم الاحتكام الى القرعة العلنية بين الحاجزين.