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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

هبوط تاريخي في سعر الذهب والجرام يخسر 450 جنيها

مشغولات ذهبية
مشغولات ذهبية

تراجعت أسعار الذهب اليوم الأحد 14-5-2023، مجددا بنحو 50 جنيها للجرام.

وشهدت أسعار الذهب تذبذب قوي في الأسعار ما بين صعود وهبوط خلال الأيام الماضية، خاصة أمس السبت.

وهبط سعر الذهب في مصر من 2800 ل عيار 21 إلى 2350 جنيها بتراجع بلغ 450 جنيها.

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وقال  ناجي فرج مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، إن الانخفاض الملحوظ في أسعار الذهب يعود إلى قرار إعفاء واردات الذهب من الجمارك.

وأشار إلى أن انخفاض أسعار الذهب من شأنه إحداث رواج لبيع المشغولات واستقرار الأسواق.

وأكد أن قرار إعفاء واردات الذهب من الجمارك يساهم في تعويض نقص الحصيلة الدولارية  للمصريين بالخارج التي نقصت بنسبة 23% مؤخرا ويخدم الاقتصاد القومي بنسبة 100%.

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سعر الذهب اليوم

ويهتم العديد من المواطنين بمتابعة أسعار الذهب خاصة المقبلين على الزواج والراغبين في الاستثمار، لذلك يقدم موقع صدى البلد الإخباري سعر الذهب اليوم ضمن نشرته الخدمية

 

سعر الذهب عيار 24

سجّل سعر الذهب اليوم عيار 24 الأعلى سعرًا 2686 للشراء

سعر الذهب عيار 22

وسجّل سعر جرام الذهب اليوم عيار 22  2463 للشراء 

أسعار الذهب اليوم

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
أسعار الذهب عيار 242,686 
أسعار الذهب عيار 222,462 
أسعار الذهب عيار 21 2,350
أسعار الذهب عيار 18 2,014 
أسعار الذهب عيار 14 1,567 
أسعار الذهب عيار 121,343
الاونصة83,526 
سعر الجنيه الذهب اليوم18,800 
الكيلو2,685,714 

 

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب اليوم عيار 21 الأكثر انتشارا  2350 شراء 

سعر الذهب عيار 18 

سعر الذهب عيار 18 اليوم 2014 جنيها للشراء 

سعر الجنيه الذهب اليوم 

سجّل سعر الجنيه الذهب اليوم  18.800 للشراء 

 

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