هبوط تاريخي في سعر الذهب والجرام يخسر 450 جنيها

تراجعت أسعار الذهب اليوم الأحد 14-5-2023، مجددا بنحو 50 جنيها للجرام.
وشهدت أسعار الذهب تذبذب قوي في الأسعار ما بين صعود وهبوط خلال الأيام الماضية، خاصة أمس السبت.
وهبط سعر الذهب في مصر من 2800 ل عيار 21 إلى 2350 جنيها بتراجع بلغ 450 جنيها.
وقال ناجي فرج مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، إن الانخفاض الملحوظ في أسعار الذهب يعود إلى قرار إعفاء واردات الذهب من الجمارك.
وأشار إلى أن انخفاض أسعار الذهب من شأنه إحداث رواج لبيع المشغولات واستقرار الأسواق.
وأكد أن قرار إعفاء واردات الذهب من الجمارك يساهم في تعويض نقص الحصيلة الدولارية للمصريين بالخارج التي نقصت بنسبة 23% مؤخرا ويخدم الاقتصاد القومي بنسبة 100%.
سعر الذهب اليوم
ويهتم العديد من المواطنين بمتابعة أسعار الذهب خاصة المقبلين على الزواج والراغبين في الاستثمار، لذلك يقدم موقع صدى البلد الإخباري سعر الذهب اليوم ضمن نشرته الخدمية
سعر الذهب عيار 24
سجّل سعر الذهب اليوم عيار 24 الأعلى سعرًا 2686 للشراء
سعر الذهب عيار 22
وسجّل سعر جرام الذهب اليوم عيار 22 2463 للشراء
أسعار الذهب اليوم
|الوحدة
|سعر الذهب بالجنيه المصري
|أسعار الذهب عيار 24
|2,686
|أسعار الذهب عيار 22
|2,462
|أسعار الذهب عيار 21
|2,350
|أسعار الذهب عيار 18
|2,014
|أسعار الذهب عيار 14
|1,567
|أسعار الذهب عيار 12
|1,343
|الاونصة
|83,526
|سعر الجنيه الذهب اليوم
|18,800
|الكيلو
|2,685,714
سعر الذهب عيار 21
سعر الذهب اليوم عيار 21 الأكثر انتشارا 2350 شراء
سعر الذهب عيار 18
سعر الذهب عيار 18 اليوم 2014 جنيها للشراء
سعر الجنيه الذهب اليوم
سجّل سعر الجنيه الذهب اليوم 18.800 للشراء