هبوط تاريخي في سعر الذهب والجرام يخسر 450 جنيها

تراجعت أسعار الذهب اليوم الأحد 14-5-2023، مجددا بنحو 50 جنيها للجرام.

وشهدت أسعار الذهب تذبذب قوي في الأسعار ما بين صعود وهبوط خلال الأيام الماضية، خاصة أمس السبت.

وهبط سعر الذهب في مصر من 2800 ل عيار 21 إلى 2350 جنيها بتراجع بلغ 450 جنيها.

وقال ناجي فرج مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، إن الانخفاض الملحوظ في أسعار الذهب يعود إلى قرار إعفاء واردات الذهب من الجمارك.

وأشار إلى أن انخفاض أسعار الذهب من شأنه إحداث رواج لبيع المشغولات واستقرار الأسواق.

وأكد أن قرار إعفاء واردات الذهب من الجمارك يساهم في تعويض نقص الحصيلة الدولارية للمصريين بالخارج التي نقصت بنسبة 23% مؤخرا ويخدم الاقتصاد القومي بنسبة 100%.

سعر الذهب اليوم

ويهتم العديد من المواطنين بمتابعة أسعار الذهب خاصة المقبلين على الزواج والراغبين في الاستثمار، لذلك يقدم موقع صدى البلد الإخباري سعر الذهب اليوم ضمن نشرته الخدمية

سعر الذهب عيار 24

سجّل سعر الذهب اليوم عيار 24 الأعلى سعرًا 2686 للشراء

سعر الذهب عيار 22

وسجّل سعر جرام الذهب اليوم عيار 22 2463 للشراء

أسعار الذهب اليوم

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري أسعار الذهب عيار 24 2,686 أسعار الذهب عيار 22 2,462 أسعار الذهب عيار 21 2,350 أسعار الذهب عيار 18 2,014 أسعار الذهب عيار 14 1,567 أسعار الذهب عيار 12 1,343 الاونصة 83,526 سعر الجنيه الذهب اليوم 18,800 الكيلو 2,685,714

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب اليوم عيار 21 الأكثر انتشارا 2350 شراء

سعر الذهب عيار 18

سعر الذهب عيار 18 اليوم 2014 جنيها للشراء

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجّل سعر الجنيه الذهب اليوم 18.800 للشراء