مع توافر الأعلاف.. أسعار الدواجن اليوم في الأسواق

شهدت أسعار الدواجن اليوم الأحد 14-5-2023، ارتفاع طفيف مقارنة بأسعار أمس السبت، وبعد أن شهد سعر الدواجن تراجع تدريجي خلال الأيام الماضية، نتيجة تراجع أسعار الذرة وفول الصويا، لكن ما زالت أسعار الأعلاف مرتفعه بعض الشيء.

أسعار الدواجن اليوم

تراجعت أسعار علف الدواجن في الأسواق بنحو 1500 جنيه فقط ، على الرغم من الإفراجات المستمرة عن الأعلاف.

ومن المتوقع أن تتجه أسعار الفراخ للانخفاض خلال الفترة المقبلة، مع الاستقرار في الإفراج عن الأعلاف وتوافرها في الأسواق.

قال سامح السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية بالجيزة: "بالفعل أسعار الدواجن انخفضت في الأسواق ونحن قد هوجمنا بشدة وقت ارتفاع أسعار الدواجن وكانت هذه مجرد أزمة في الأعلاف".

اسعار بورصة الدواجن اليوم الاحد 14-5-2022



ويقدم موقع صدى البلد الإخباري أسعار الدواجن اليوم للمستهلك الأحد 14-5-2023 ضمن نشرته الخدمية

سعر الدواجن البيضاء اليوم تراوح بين 64 و 65 جنيها للكيلو.

سعر الدواجن للمستهلك

السعر للمستهلك يزيد عن هذه الاسعار بمقدار من 7 وحتى 10 جنيهات

وتراوح سعر الدواجن الساسو بين جنيه 78 و80 جنيه للكيلو.

واستقر سعر الدواج البلدي بين 90 و 95 جنيها للكيلو.

وعن أسعار الدواجن الأمهات اليوم فسجل لحم الأمهات الأبيض 56 و 57 جنيها للكيلو.

أسعار أجزاء الدواجن اليوم

سجلت أسعار البانيه اليوم 175 جنيها، ويختلف السعر بحسب المنطقة السكنية.

وسجلت أسعار الأوراك قيمة تتراوح بين 75 و81 جنيها للكيلو، بحسب المنطقة السكنية.

وسجلت أسعار الكبد والقوانص سعرا يتراوح بين 65 و70 جنيها للكيلو.

ووصلت أسعار الأجنحة قيمة تتراوح بين 45 و60 جنيها.

أسعار البيض اليوم

تراجعت أسعار البيض اليوم في مصر، ليسجل سعر طبق البيض الأبيض نحو 85 جنيها في المزرعة مقارنة بـ 92 جنيها أول أمس.

بينما سجل سعر طبق البيض الأحمر إلى 95 جنيه، ووصل سعر طبق البيض البلدي 101 جنيه، وهذه الأسعار للمستهلك، وليست داخل المزارع للتجار.