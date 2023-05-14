سعر صرف الدولار أمام الجنيه اليوم الأحد 14-5-2023

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري واصل استقراره على مستوى جميع البنوك العاملة في مصر.

وسجل سعر الدولار اليوم الأحد 14 مايو 2023، أول تعاملات الأسبوع الجاري في كل البنوك العاملة فى مصر.

ويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الأحد 14-5-2023، ضمن نشرته الخدمية.

سعر الدولار اليوم

استقر سعر صرف الدولار اليوم في البنك الأهلى المصرى، و بنك مصر 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى cib سجل 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار اليوم





وفى بنك الإسكندرية، سجل 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى عند 30.83 جنيه للشراء، 30.93 جنيه للبيع.



أسعار الدولار اليوم

وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

30.83 جنيه للشراء.



30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

30.75 جنيه للشراء.



30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

30.75 جنيه للشراء.



30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

30.85 جنيه للشراء.



30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

30.85 جنيه للشراء.



30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

30.90 جنيه للشراء.



30.95 جنيه للبيع.