بعد أيام .. صرف مرتبات الموظفين بالحكومة |اعرف التفاصيل

تبدأ وزارة المالية اعتبارا من الخميس ١٨ مايو، بدء عمليات صرف مرتبات شهر مايو لكل العاملين بالدولة من أصحاب الكوادر والقوانين الخاصة.

ويتم صرف مرتبات شهر مايو الجاري على مدار 5 أيام

صرف مرتبات مايو 2023

ومن المقرر البدء في صرف رواتب شهر مايو لكل العاملين بالدولة اعتبارا من الخميس ١٨ مايو وحتي ٢١ من نفس الشهر، حيث تضمنت عمليات صرف المرتبات من يوم الخميس ١٨ مايو ثم الاحد الموافق ٢١ والاثنين ٢٢ من ذات الشهر، ثم استكمال عمليات الصرف خلال يوم ٢٣ و الاربعاء ٢٤ من نفس الشعر

تتضمن الزيادات التي أقرتها وزارة المالية اعتبارا من إبريل الماضي تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، نحو 3500 جنيه لأصحاب الدرجة الوظيفية السادسة والدرجة الثالثة التخصصية بخمسة آلاف جنيه، و٦ آلاف جنيه لحملة الماجستير من شاغلي هذه الدرجة، و٧ آلاف جنيه لحملة الدكتوراة.

وتبلغ تكلفة زيادات الأجور والمعاشات منذ أول إبريل 14 مليار جنيه، حيث تتضمن الحزمة إقرار علاوة دورية بنسبة 8٪ للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 125 جنيهًا و15٪ علاوة خاصة لغير المخاطبين بحد أدنى 125 جنيهًا، وزيادة الحافز الإضافي بفئات مالية مقطوعة بواقع 300 جنيه للدرجات السادسة والخامسة والرابعة، و400 جنيه للدرجات الثالثة والثانية والأولى، و500 جنيه لشاغلي وظائف مدير عام ووكيل الوزارة ووكيل أول الوزارة.

كما تتضمن الحزمة أيضًا زيادة فئات بدل المهن الطبية بمبالغ من ٤٠٠ إلى ٤٧٥ جنيهًا لتتراوح الفئات الممنوحة من 1100 إلى 1700 جنيه للأطباء وهيئات التمريض، إضافة إلى مضاعفة فئات نوبتجيات السهر والمبيت لأعضاء المهن الطبية، ومضاعفة حافز الطوارئ الممنوح لمن يعمل في أقسام الطوارئ من الأطباء وهيئات التمريض، كما تتضمن الحزمة زيادة حافز الأداء للمعلمين بالتربية والتعليم والأزهر الشريف بمبلغ 300 جنيه، وزيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية بمبلغ 300 جنيه شهريًا.

وأوضح الوزير، أن الخزانة العامة للدولة تتحمل نحو 8 مليارات جنيه لرفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي بنسبة 25٪ من 24 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه.