تحركات عنيفة في أسعار الذهب وهذه قيمة عيار 21 الآن

شهدت أسعار الذهب تحركات عنيفة خلال تعاملات اليوم، ما بين صعود وهبوط،على مستوى جميع الأعيرة الذهبية.
وانخفض سعر الذهب اليوم في مستهل التعاملات بمتوسط 100 جنيه، ثم عوَض المبلغ ذاته، مساء اليوم ثم تراجع مره أخرى 50 جنيها، بعدها ارتفع سعر الجرام 30 جنيها ثم ارتفاع 20 جنيها في ختام التعاملات.
سعر الذهب اليوم
ويهتم العديد من المواطنين بمتابعة أسعار الذهب خاصة المقبلين على الزواج والراغبين في الاستثمار، لذلك يقدم موقع صدى البلد الإخباري سعر الذهب اليوم ضمن نشرته الخدمية.
سعر الذهب عيار 24
سجّل سعر الذهب اليوم عيار 24 الأعلى سعرًا بيع 2.629 شراء 2.743
سعر الذهب عيار 22
وسجّل سعر جرام الذهب اليوم عيار 22 بيع 2,410 شراء 2,514
أسعار الذهب اليوم
|الوحدة
|سعر الذهب بالجنيه المصري
|أسعار الذهب عيار 24
|بيع 2,629 شراء 2,743
|أسعار الذهب عيار 22
|بيع 2,410 شراء 2,514
|أسعار الذهب عيار 21
|بيع 2,300 شراء 2,400
|أسعار الذهب عيار 18
|بيع 1,971 شراء 2,057
|أسعار الذهب عيار 14
|بيع 1,533 شراء 1,600
|أسعار الذهب عيار 12
|بيع 1,314 شراء 1,371
|الاونصة
|بيع 81,749 شراء 85,303
|أسعار الجنيه الذهب اليوم
|بيع 18,400 شراء 19,200
|الكيلو
|بيع 2,628,571 شراء 2,742,857
سعر الذهب عيار 21
سعر الذهب اليوم عيار 21 الأكثر انتشارا سجل بيع 2,300 شراء 2,400
سعر الذهب عيار 18
سعر الذهب عيار 18 اليوم بيع 1,971 شراء 2,057
سعر الجنيه الذهب اليوم
سجّل سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 18,400 شراء 19,200