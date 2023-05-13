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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

عوَّض خسائره الصباحية.. اعرف آخر أسعار الذهب اليوم

مشغولات ذهبية - صورة
مشغولات ذهبية - صورة أرشيفية

عاودت أسعار الذهب اليوم السبت 13-5-2023، الارتفاع مجددا، مسترده ما خسرته اليوم في مستهل التعاملات.

 

ولكن ظل سعر الذهب متراجعا مقارنة بتعاملات بداية الشهر الجاري حيث سجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 2400 مقارنة بـ 2800 جنيه في وقت سابق بتراجع بلغ 380 جنيها.

 

سعر الذهب اليوم

ويهتم العديد من المواطنين بمتابعة أسعار الذهب خاصة المقبلين على الزواج والراغبين في الاستثمار، لذلك يقدم موقع صدى البلد الإخباري سعر الذهب اليوم ضمن نشرته الخدمية.

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وانخفض سعر الذهب اليوم السبت 13 مايو 2023، في مستهل التعاملات بمتوسط 100 جنيه، ثم عوَض المبلغ ذاته، خلال تعاملات اليوم.

سعر الذهب عيار 24

سجّل سعر الذهب اليوم عيار 24 الأعلى سعرًا بيع 2.629 شراء 2.743

سعر الذهب عيار 22

وسجّل سعر جرام الذهب اليوم عيار 22 بيع 2,410 شراء 2,514

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
أسعار الذهب عيار 24بيع 2,629 شراء 2,743
أسعار الذهب عيار 22بيع 2,410 شراء 2,514
أسعار الذهب عيار 21بيع 2,300 شراء 2,400
أسعار الذهب عيار 18بيع 1,971 شراء 2,057
أسعار الذهب عيار 14بيع 1,533 شراء 1,600
أسعار الذهب عيار 12بيع 1,314 شراء 1,371
الاونصةبيع 81,749 شراء 85,303
أسعار الجنيه الذهب اليومبيع 18,400 شراء 19,200
الكيلوبيع 2,628,571 شراء 2,742,857

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب اليوم عيار 21 الأكثر انتشارا سجل بيع 2,300 شراء 2,400

سعر الذهب عيار 18 

سعر الذهب عيار 18 اليوم بيع 1,971 شراء 2,057

سعر الجنيه الذهب اليوم 

سجّل سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 18,400 شراء 19,200

 

 

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