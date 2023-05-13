عوَّض خسائره الصباحية.. اعرف آخر أسعار الذهب اليوم

عاودت أسعار الذهب اليوم السبت 13-5-2023، الارتفاع مجددا، مسترده ما خسرته اليوم في مستهل التعاملات.
ولكن ظل سعر الذهب متراجعا مقارنة بتعاملات بداية الشهر الجاري حيث سجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 2400 مقارنة بـ 2800 جنيه في وقت سابق بتراجع بلغ 380 جنيها.
سعر الذهب اليوم
ويهتم العديد من المواطنين بمتابعة أسعار الذهب خاصة المقبلين على الزواج والراغبين في الاستثمار، لذلك يقدم موقع صدى البلد الإخباري سعر الذهب اليوم ضمن نشرته الخدمية.
وانخفض سعر الذهب اليوم السبت 13 مايو 2023، في مستهل التعاملات بمتوسط 100 جنيه، ثم عوَض المبلغ ذاته، خلال تعاملات اليوم.
سعر الذهب عيار 24
سجّل سعر الذهب اليوم عيار 24 الأعلى سعرًا بيع 2.629 شراء 2.743
سعر الذهب عيار 22
وسجّل سعر جرام الذهب اليوم عيار 22 بيع 2,410 شراء 2,514
|الوحدة
|سعر الذهب بالجنيه المصري
|أسعار الذهب عيار 24
|بيع 2,629 شراء 2,743
|أسعار الذهب عيار 22
|بيع 2,410 شراء 2,514
|أسعار الذهب عيار 21
|بيع 2,300 شراء 2,400
|أسعار الذهب عيار 18
|بيع 1,971 شراء 2,057
|أسعار الذهب عيار 14
|بيع 1,533 شراء 1,600
|أسعار الذهب عيار 12
|بيع 1,314 شراء 1,371
|الاونصة
|بيع 81,749 شراء 85,303
|أسعار الجنيه الذهب اليوم
|بيع 18,400 شراء 19,200
|الكيلو
|بيع 2,628,571 شراء 2,742,857
سعر الذهب عيار 21
سعر الذهب اليوم عيار 21 الأكثر انتشارا سجل بيع 2,300 شراء 2,400
سعر الذهب عيار 18
سعر الذهب عيار 18 اليوم بيع 1,971 شراء 2,057
سعر الجنيه الذهب اليوم
سجّل سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 18,400 شراء 19,200