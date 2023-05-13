عوَّض خسائره الصباحية.. اعرف آخر أسعار الذهب اليوم

عاودت أسعار الذهب اليوم السبت 13-5-2023، الارتفاع مجددا، مسترده ما خسرته اليوم في مستهل التعاملات.

ولكن ظل سعر الذهب متراجعا مقارنة بتعاملات بداية الشهر الجاري حيث سجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 2400 مقارنة بـ 2800 جنيه في وقت سابق بتراجع بلغ 380 جنيها.

سعر الذهب اليوم

ويهتم العديد من المواطنين بمتابعة أسعار الذهب خاصة المقبلين على الزواج والراغبين في الاستثمار، لذلك يقدم موقع صدى البلد الإخباري سعر الذهب اليوم ضمن نشرته الخدمية.

وانخفض سعر الذهب اليوم السبت 13 مايو 2023، في مستهل التعاملات بمتوسط 100 جنيه، ثم عوَض المبلغ ذاته، خلال تعاملات اليوم.

سعر الذهب عيار 24

سجّل سعر الذهب اليوم عيار 24 الأعلى سعرًا بيع 2.629 شراء 2.743

سعر الذهب عيار 22

وسجّل سعر جرام الذهب اليوم عيار 22 بيع 2,410 شراء 2,514

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري أسعار الذهب عيار 24 بيع 2,629 شراء 2,743 أسعار الذهب عيار 22 بيع 2,410 شراء 2,514 أسعار الذهب عيار 21 بيع 2,300 شراء 2,400 أسعار الذهب عيار 18 بيع 1,971 شراء 2,057 أسعار الذهب عيار 14 بيع 1,533 شراء 1,600 أسعار الذهب عيار 12 بيع 1,314 شراء 1,371 الاونصة بيع 81,749 شراء 85,303 أسعار الجنيه الذهب اليوم بيع 18,400 شراء 19,200 الكيلو بيع 2,628,571 شراء 2,742,857

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب اليوم عيار 21 الأكثر انتشارا سجل بيع 2,300 شراء 2,400

سعر الذهب عيار 18

سعر الذهب عيار 18 اليوم بيع 1,971 شراء 2,057

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجّل سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 18,400 شراء 19,200