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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

انخفاض مفاجئ فى أسعار الدواجن والبط الآن.. اعرف سعر الكيلو وصل كام

صدى البلد

تراجعت أسعار الدواجن والبيض بالأسواق اليوم السبت 13 مايو، وذلك بعد انخفاضات متتالية طالت أسعار الأعلاف، حيث  سجلت أسعار الأعلاف في الأيام الماضية، تراجعا بقيمة 1000 جنيه و1500 جنيه.

أسعار الدواجن اليوم 

• كيلو الفراخ البيضاء: يبدأ السعر من 63 جنيهًا في المزرعة، و65 جنيهًا وقد يصل إلى 75 جنيهًا للكيلو للمستهلك في بعض المناطق.

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عميد زراعة عين شمس: لحوم الدواجن هي مستقبل العالم لمواجهة الزيادة السكانية

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68 جنيها للأمهات .. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 13 مايو 2023

• الفراخ البلدي : 90 -95 جنيهًا للكيلو. ليصل للمستهلك بسعر 98 جنيهًا 

• الدواجن الساسو: 77- 78 جنيهًا للكيلو. لتصل للمستهلك بسعر 82 جنيهًا 

• الأوراك: بين 70 لـ76 جنيهًا للكيلو.

• بانيه ضمن أسعار الدواجن اليوم: بين 140- 170 جنيهًا للكيلو.

• الصدور بالعظم: تبدأ من 95 جنيها للكيلو.

• سعر الأجنحة : 50-60 جنيهًا للكيلو.

• سعر الهياكل : 38 -50 جنيهًا للكيلو.

• الفراخ الأمهات البيضاء: 54 في المزرعة ، لتصل بسعر 60 جنيهًا للكيلو للمستهلك
 

أسعار الكتاكيت اليوم 

وصل سعر الكتاكيت اليوم في السوق المحلية كالتالي بعد التراجع الأخير:

• كتكوت أبيض: 11 : 12 جنيهًا.

• كتكوت ساسو: 10-11 جنيهًا

أسعار البط اليوم

سجّل سعر البط الأبيض اليوم بين 68 و78 فيما سجّل سعر كيلو البط البلدي من 110 وحتى 120 جنيهًا.

وقال الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن هناك توازن وتراجع بسيط في أسعار الدواجن كنا نتحدث في الأيام الماضية عن 68 و67 جنيها اليوم وصلنا الى 63 و64 جنيها لسعر الدواجن ووصلنا إلى 90 جنيها لسعر طبق البيض بعد أن كان قد وصل إلى 100 جنيه.
 

وتابع ثروت الزيني خلال تصريحات له ، أن 75% واكثر من التكلفة راجع إلى الأعلاف مثل الذرة والصويا وبدأ أن يكون هناك تراجع جيد في أسعار الصويا ونريد دائما أن يكون لدينا مخزون استراتيجي على الأقل يكفي لمدة شهرين من الذرة والصويا.

 

تراجع أسعار الخامات
 

ونوه الزيني قائلا: "نريد مزيد من التراجع في أسعار الخامات حتى نستطيع الوصول إلى التكلفة الطبيعية ونحن أيضا ليس لدينا أي ميزة نسبية في اللحوم الحمراء وأغلبيتها مستوردة والملاذ للمواطن المصري هي الدواجن والبيض وبالفعل هناك اكتفاء الذاتي في الدواجن والبيض نريد المحافظة عليه لان أسعار اللحوم والأسماك أصبحت غالية".

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