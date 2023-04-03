كيفية شراء شهادات الادخار من بنكي الأهلي ومصر عبر الموبايل

يبحث عدد كبير جدا من المواطنيين الراغبين في الاستثمار في شراء شهادات البنك الأهلي وبنك مصر الـ 22%، التي طرحها البنكان كشهادات ادخار بعائد 22%، تصرف شهرياً، وتوجد شهادات بعائد 19%، وتصل مدتها إلى 3 سنوات، وهما شهادة الـ19% بعائد ثابت طوال فترة المدة، وشهادة الـ22% بعائد متناقص على أن يكون السنة الأولى 22%، والثانية 18% والثالثة 16%.

شراء شهادات البنك الأهلي 2023 من الموبايل



يتم ذلك عن طريق تطبيق الأهلي نت بالموبايل، بأتباع التالي:-

ادخال اسم المستخدم

ادخال كلمة السر

اختيار إصدار شهادات أو ودائع

تحديد رقم حساب الإصدار

يختار العميل المنتج

سواء شهادة الـ19%

أو شهادة الـ22%

تحديد المبلغ الذي يبدأ من ألف جنيه ومضاعفاتها

ويحدد تعليمات الاستحقاق «تجدد أو لا تجدد» بعد المدة

اختيار بين حساب التوفير أو الجاري لصرف العائد عليه

يتم الموافقة على الشروط والأحكام للبنك الأهلي المصري

ويتم احتساب العائد في اليوم التالي من شراء الشهادة في حال تم الموافقة على الطلب

شهادات البنك الأهلي 2023



طرح البنك الأهلي المصري شهادات ادخارية بعائد 19% تصرف شهريًا لمدة 3 سنوات

وشهادة الـ 22% فهي متناقصة وتصرف للسنة الأولى بعائد 22%

وفي السنة الثانية 18%

وتصرف في السنة الثالثة بعائد 16%

وتصرف شهريًا لمدة 3 سنوات.

شهادات بنك مصر 2023



طرح بنك مصر شهادات ادخار لمدة 3 سنوات

وهي عبارة عن شهادات الـ 19% يصرف عائدها شهريًا

تقدم سعر عائد ثابتا شهريًا

وشهادة الـ 22% المتغيرة

وتصرف شهريًا في السنة الأولى

وتصل قيمة العائد في السنة الثانية 18%

وفي الثالثة 16%

مع استمرار صرف العائد شهريًا

٩

كيفية شراء شهادات البنك الأهلي وبنك مصر الجديدة



يمكن للعملاء شراء شهادات البنك الأهلي وبنك مصر الجديدة من خلال الفروع، الإنترنت، والموبايل البنكي بـ بطاقة الرقم القومي، وذلك في حالة امتلاك حساب بالبنك عن طريق فروع البنك الأهلي أو من خلال تطبيق الأهلي نت، أو الموقع الإلكتروني للبنك الأهلي.

خطوات شراء شهادات البنك الأهلي من تطبيق الأهلي نت



- تسجيل الدخول إلى تطبيق «الأهلي نت» عبر الرقم التعريفي وكلمة السر.

- اختيار إصدار شهادات أو ودائع.

- تحديد رقم حساب الإصدار لإصدار الشهادة.

- اختيار المنتج سواء الشهادة البلاتينية ذات العائد الشهري 22%، أو شهادات 19%.

- تحديد مبلغ شراء الشهادة بدءا من 1000 جنيها ومضاعفاته.

- تحديد تعليمات الاستحقاق «تجدد أو لا تجدد».

- اختيار نوع الحساب سواء جاريًا أو توفيرًا لصرف العائد الشهري به.

- الموافقة على شروط الشهادة والأحكام وتفاصيل الرسوم.

- التأكيد على بيانات الشهادة.

- تظهر على الفور موافقة البنك على صدور الشهادة أو اعتراضه

- يبدأ حساب العائد بداية من اليوم التالي.

خطوات شراء شهادات بنك مصر من تطبيق BM Online



- تسجيل الدخول إلى تطبيق «BM Online» باستخدام كود التعريفي والرقم السري.

- اختيار إصدار شهادات استثمار.

- اختيار نوع الشهادة ذات العائد 19% ثابت يصرف في نهاية العام، أو عائد 22% متناقص.

- اختيار مبلغ الشهادة بدءا من 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- ثم تأكيد الطلب بعد استكمال بيانات الحساب.