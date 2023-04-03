عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

كيفية شراء شهادات الادخار من بنكي الأهلي ومصر عبر الموبايل

كيفية شراء الشهادات
كيفية شراء الشهادات الجديدة للبنك الأهلي ومصر من الموبايل

يبحث عدد كبير جدا من المواطنيين الراغبين في الاستثمار في شراء شهادات البنك الأهلي وبنك مصر الـ 22%، التي طرحها البنكان كشهادات ادخار بعائد 22%، تصرف شهرياً، وتوجد شهادات بعائد 19%، وتصل مدتها إلى 3 سنوات، وهما شهادة الـ19% بعائد ثابت طوال فترة المدة، وشهادة الـ22% بعائد متناقص على أن يكون السنة الأولى 22%، والثانية 18% والثالثة 16%.

شراء شهادات البنك الأهلي 2023 من الموبايل


يتم ذلك عن طريق تطبيق الأهلي  نت بالموبايل، بأتباع التالي:-

ادخال اسم المستخدم

ادخال كلمة السر

اختيار إصدار شهادات أو ودائع

تحديد رقم حساب الإصدار

 يختار العميل المنتج 

سواء شهادة الـ19% 

أو شهادة الـ22%

تحديد المبلغ الذي يبدأ من ألف جنيه ومضاعفاتها

ويحدد تعليمات الاستحقاق «تجدد أو لا تجدد» بعد المدة

اختيار بين حساب التوفير أو الجاري لصرف العائد عليه

يتم الموافقة على الشروط والأحكام للبنك الأهلي المصري

ويتم احتساب العائد في اليوم التالي من شراء الشهادة في حال تم الموافقة على الطلب

شهادات البنك الأهلي 2023


طرح البنك الأهلي المصري شهادات ادخارية بعائد 19% تصرف شهريًا لمدة 3 سنوات

 وشهادة الـ 22% فهي متناقصة وتصرف للسنة الأولى بعائد 22%

 وفي السنة الثانية 18%

وتصرف في السنة الثالثة بعائد 16%

وتصرف شهريًا لمدة 3 سنوات.

شهادات بنك مصر 2023


طرح بنك مصر شهادات ادخار لمدة 3 سنوات

وهي عبارة عن شهادات الـ 19% يصرف عائدها شهريًا

تقدم سعر عائد ثابتا شهريًا

وشهادة الـ 22% المتغيرة

وتصرف شهريًا في السنة الأولى

وتصل قيمة العائد في السنة الثانية 18%

وفي الثالثة 16%

مع استمرار صرف العائد شهريًا

٩

كيفية شراء شهادات البنك الأهلي وبنك مصر الجديدة


يمكن للعملاء شراء شهادات البنك الأهلي وبنك مصر الجديدة من خلال الفروع، الإنترنت، والموبايل البنكي بـ بطاقة الرقم القومي، وذلك في حالة امتلاك حساب بالبنك عن طريق فروع البنك الأهلي أو من خلال تطبيق الأهلي نت، أو الموقع الإلكتروني للبنك الأهلي.

خطوات شراء شهادات البنك الأهلي من تطبيق الأهلي نت


- تسجيل الدخول إلى تطبيق «الأهلي نت» عبر الرقم التعريفي وكلمة السر.

- اختيار إصدار شهادات أو ودائع.

- تحديد رقم حساب الإصدار لإصدار الشهادة.

- اختيار المنتج سواء الشهادة البلاتينية ذات العائد الشهري 22%، أو شهادات 19%.

- تحديد مبلغ شراء الشهادة بدءا من 1000 جنيها ومضاعفاته.

- تحديد تعليمات الاستحقاق «تجدد أو لا تجدد».

- اختيار نوع الحساب سواء جاريًا أو توفيرًا لصرف العائد الشهري به.

- الموافقة على شروط الشهادة والأحكام وتفاصيل الرسوم.

- التأكيد على بيانات الشهادة.

- تظهر على الفور موافقة البنك على صدور الشهادة أو اعتراضه

- يبدأ حساب العائد بداية من اليوم التالي.

 

خطوات شراء شهادات بنك مصر من تطبيق BM Online


- تسجيل الدخول إلى تطبيق «BM Online» باستخدام كود التعريفي والرقم السري.

- اختيار إصدار شهادات استثمار.

- اختيار نوع الشهادة ذات العائد 19% ثابت يصرف في نهاية العام، أو عائد 22% متناقص.

- اختيار مبلغ الشهادة بدءا من 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- ثم تأكيد الطلب بعد استكمال بيانات الحساب.

شهادات شهادات البنك الأهلي شهادات بنك مصر 2023 شهادات الـ 19 شهادة الـ 22 شهادات بنك مصر البنك الأهلي وبنك مصر شهادات إدخارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا| نهائي مبكر للأهلي.. والتاريخ ينحاز للأحمر

بكرة صعب.. الأرصاد: تحذير عاجل للمواطنين من طقس الثلاثاء والسبت.. فيديو

ماتت في الفصل.. إحالة معلم للجنايات ضرب تلميذة حتى لفظت أنفاسها الأخيرة

قلق بالغ.. بيان عاجل من الأمم المتحدة بعد تفجير سان بطرسبرج

أسعار اليوم| 32 جنيها انخفاضا في البيض.. الدواجن تبدأ من 54.. واشتري اللحمة البلدي بـ 160

قرارات عاجلة من التعليم بشأن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

بعد التراويح.. طالبة خامسة ابتدائي أنهت حياتها داخل غرفتها بالمحلة

خلال أيام.. شبانة يفجر مفاجأة عن الموقف النهائي للأهلي من غرامة كهربا

موضوعات متعلقة

بعد الأهلي ومصر.. 3 بنوك تطرح شهادات استثمار بعائد مرتفع.. تفاصيل

أسعار الذهب تتراجع 100 جنيه بعد طرح شهادات 19 و22%

البنك الأهلي: 48 مليار جنيه حصيلة شهادات الادخار الجديدة خلال أول يوم

بنكا مصر والأهلي يطرحان شهادات إدخارية جديدة .. لهذا السبب

زكاة شهادات الاستثمار.. الإفتاء تكشف كيفية حسابها بطريقة سهلة وبسيطة

شهادات البنك الأهلي 19% و22%.. بشرى سارة للمواطنين عن كيفية الشراء أون لاين

تجديد شهادات الأيزو لنظم إدارة الجودة والبيئة والسلامة والصحة المهنية بمياه الإسكندرية

بعد البنك الأهلي ومصر..تفاصيل أعلى 5 شهادات إدخار في مصر وكيفية الاستثمار فيها

ترشيحاتنا

بيان عاجل من الاحتلال بشأن إطلاق نار على قوة إسرائيلية في نابلس

بعد إعلان تخفيض الإنتاج.. ارتفاع هائل في أسعار النفط اليوم

قلبي على ولدي حجر .. اب يعذب ابنته حتى الموت بسبب مرضها

السعودية .. التفاصيل الكاملة للتوسعة الجديدة للحرم المكي

يبتغون الدرجات ومحو الخطايا.. آلاف المصلين يؤدون العشاء والتراويح بالجامع الأزهر

كيفية شراء شهادات الادخار من بنكي الأهلي ومصر عبر الموبايل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سم قاتل.. احذر الإفراط في تناول هذا الطعام بـ رمضان

رحيل 12 مدربا في الدوري الإنجليزي..ماذا قال يورجن كلوب عن إقالته ؟

بعد نشرها صور فاضحة وفيديوهات جريئة.. من هى سلمى الشيمى؟

وزير الثقافة والسياحة الصيني يزور منطقة أهرامات الجيزة

فيديو

عايزة مشاهدات.. اعترافات سلمى الشيمي حول نشرها فيديوهات وصور مثيرة|تغطية خاصة

مدرس ينهي حياة طالبة.. كواليس اعتداء معلم على تلميذة داخل الفصل

ريهام عبد الغفور : اختلاف دوري فى رشيد سرّ حماسي .. والبطولة المطلقة لا تعنيني | حوار

تطوير مناهج الإعدادية وإضافة اللغة الصينية.. أهم بنود خطة وزارة التعليم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: سيكولوجية المقالب مابين الفكاهة والسادية

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (4) رب العالمين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أغاني رمضان وتأثيرها على النفوس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: شكرا السودان

د.أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الطريق إلى نصر العاشر من رمضان

هالة أمين

هالة أمين تكتب: «عالم وقديس».. الإمام الشافعي في عيون الأمريكان

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: عندما يكتمل النضج

د. حسام شاكر

حسام شاكر يكتب: عن أصل المعيد والمدرس المساعد

اﻟﻤﺰﻳﺪ