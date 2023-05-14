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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البورصة تعلن أسعار الذهب اليوم عبر موقعها الإلكتروني

صدى البلد

أطلقت  البورصة المصرية، اليوم الأحد ، المؤشر الاسترشادي ل أسعار الذهب.

 

وخصت البورصة المصرية مساحة عبر موقعها الإلكتروني لعرض أسعار الجرام عيار 24.

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هبوط تاريخي في سعر الذهب والجرام يخسر 450 جنيها

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أداء متباين لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الأحد

وذكرت البورصة المصرية أن الأسعار المعلنة للذهب على موقعها استرشادية تم إعدادها من قبل شركة جولد نت للتجارة وتحت كامل مسئوليتها.

 

ويقتصر دور البورصة المصرية على نشرها دون أدنى مسئولية قانونية عليها فيما يتعلق بصحة أو دقة تلك المعلومات.

أسعار الذهب في البورصة 

أعلنت البورصة المصرية السعر الاسترشادي اليوم الاحد ل عيار 24

عرض : 2687.17 جنيه مصري   

طلب : 2744.34 جنيه مصري   

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