البورصة تعلن أسعار الذهب اليوم عبر موقعها الإلكتروني

أطلقت البورصة المصرية، اليوم الأحد ، المؤشر الاسترشادي ل أسعار الذهب.

وخصت البورصة المصرية مساحة عبر موقعها الإلكتروني لعرض أسعار الجرام عيار 24.

وذكرت البورصة المصرية أن الأسعار المعلنة للذهب على موقعها استرشادية تم إعدادها من قبل شركة جولد نت للتجارة وتحت كامل مسئوليتها.

ويقتصر دور البورصة المصرية على نشرها دون أدنى مسئولية قانونية عليها فيما يتعلق بصحة أو دقة تلك المعلومات.

أسعار الذهب في البورصة

أعلنت البورصة المصرية السعر الاسترشادي اليوم الاحد ل عيار 24

عرض : 2687.17 جنيه مصري

طلب : 2744.34 جنيه مصري