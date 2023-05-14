أداء متباين لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الأحد

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات اليوم الأحد، أول الأسبوع، وسط تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100.



وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.51% ليصل إلى مستوى 17182 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 3145 نقطة.

وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 20709 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.4% ليصل إلى مستوى 7170 نقطة.



فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 3065 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 4647 نقطة.

