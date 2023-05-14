بماذا وعد أردوغان وأوغلو الأتراك ليصوتوا لهما؟

أوقف السياسيون الأتراك تجمعاتهم الأخيرة في الساعات الأخيرة من الحملة الانتخابية قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المحورية اليوم، الأحد، والتي ستشكل بشكل كبير مستقبل عضو الناتو، وفق ما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وتحدث الرئيس رجب طيب أردوغان، الذي يواجه أصعب تحدٍ على الإطلاق خلال عقدين من حكمه، في ثلاثة تجمعات في الأحياء في إسطنبول، أكبر مدينة في تركيا.

وقال محللون إن وعود المرشحين الأبرز في سباق الرئاسة، كانت من الرئيس رجب طيب أردوغان (69 عاما)، الذي ركز على القروض والوظائف.

وركز منافسه مرشح تحالف "الأمة" المعارض، كمال كليتشدار أوغلو (73 عاما)، على الحريات.



أردوغان يعد

تركزت وعود أردوغان للشباب في تحقيق مستقبل أفضل لهم، بتعزيز مدخولات الأسر في الفترة الرئاسية القادمة، وكذلك تقديم قروض ميسرة للزواج، وتطبيق بطاقة الشباب للاستفادة من الأنشطة الثقافية والفنية كالمسرح والسينما مجانا أو بسعر مخفض، ودعم كبير لقروومة لأصحاب الأعمال التجارية الخاصة.

أوغلو ووعد بحرية أكبر

ركز منافس أردوغان، كمال كيليجدار أوغلو، من حزب الشعب الجمهوري المؤيد للعلمانية ويسار الوسط، وهو المرشح المشترك لستة أحزاب معارضة، والذي أقام تجمعه الأخير في العاصمة أنقرة يوم الجمعة وسط الأمطار الغزيرة، وزار أمس، السبت، هو وبعض من أنصاره ضريح مصطفى كمال أتاتورك، مؤسس تركيا الحديثة وحزب الشعب الجمهوري، على تأسيس مشاريع اقتصادية ضخمة، منها 9 مناطق اقتصادية خاصة ومشاريع زراعة وتربية حيوانات، ستخفض معدل البطالة إلى ما دون 5%.

يركز كليتشدار أوغلو بشكل خاص على ملف "الحريات"، الذي يجتذب الشباب، سواء الدينية أو السياسية، ويشمل ذلك حديثه عن توفير حريات وحقوق أكبر للأقليات.

يوم الجمعة، طلب كيليجدار أوغلو من عشرات الآلاف من الناس المجتمعين للاستماع إلى خطابه الأخير للتصويت يوم الأحد من أجل "تغيير مصير تركيا".

وقال إنه مستعد لإحضار الديمقراطية إلى تركيا.

وأضاف: "سوف نظهر للعالم كله أن بلدنا الجميل هو بلد يمكنه تحقيق الديمقراطية من خلال الوسائل الديمقراطية".

على الرغم من خسارة كيليتشدار أوغلو وحزبه جميع الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الماضية منذ أن تولى رئاسة الحزب في عام 2010 ، أظهرت استطلاعات الرأي أنه يتفوق قليلاً على أردوغان.

يعد إقبال الناخبين في تركيا قوي تقليديًا، ما يُظهر الإيمان المستمر بهذا النوع من المشاركة المدنية.

إذا لم يحصل أي مرشح رئاسي على أكثر من 50% من الأصوات، فسيتم إجراء انتخابات الإعادة في 28 مايو.

كما ستنتخب تركيا برلمانيين في البرلمان المكون من 600 مقعد اليوم، الأحد.

وقال المجلس الأعلى للانتخابات في تركيا إنه قرر أن الأصوات التي تم الإدلاء بها لمرشح رئاسي آخر، محرم إنجه، الذي انسحب من السباق هذا الأسبوع، ستُحسب على أنها صحيحة وأن انسحابه لن يُنظر فيه حتى جولة ثانية محتملة.

يتسابق 3 مرشحين على منصب الرئيس، هم رجب طيب أردوغان عن "تحالف الشعب"، وكمال كليتشدار أوغلو عن "تحالف الأمة" المعارض، وسنان أوغان عن تحالف "أتا".

يتسابق هؤلاء على أصوات 64 مليونا و113 ألفا و941 ناخبا داخل تركيا وخارجها.

في 27 أبريل، انطلق التصويت للأتراك في 73 دولة، وتنتهي الثلاثاء، بينما يستمر التصويت لأتراك الخارج الموجودين داخل البلاد حاليا حتى يوم الانتخابات.