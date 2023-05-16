هبوط قوي في سعر الذهب وهذا قيمة عيار 21 الان

واصلت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 16-5-2023، التراجع، على مستوى جميع الاعيرة الذهبية.
وهبط سعر جرام الذهب اليوم 2260 جنيها لعيار 21 بعد أن وصل في وقت سابق إلى 2800 جنيها.
وانخفض سعر الذهب اليوم بمتوسط 30 جنيها تقريبا للجرام الواحد مقارنة بـ أسعار الذهب ختام تعاملات أمس.
ويقدم موقع صدى البلد الإخباري سعر الذهب اليوم ضمن نشرته الخدمية، حيث يهتم العديد من المواطنين بمتابعة أسعارالذهب خاصة المقبلين على الزواج والراغبين في الاستثمار.
وقال ناجي فرج مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، إن الانخفاض الملحوظ في أسعار الذهب يعود إلى قرار إعفاء واردات الذهب من الجمارك.
وأشار إلى أن انخفاض أسعار الذهب من شأنه إحداث رواج لبيع المشغولات واستقرار الأسواق.
وأكد أن قرار إعفاء واردات الذهب من الجمارك يساهم في تعويض نقص الحصيلة الدولارية للمصريين بالخارج التي نقصت بنسبة 23% مؤخرا ويخدم الاقتصاد القومي بنسبة 100%.
سعر الذهب اليوم
ويهتم العديد من المواطنين بمتابعة أسعار الذهب خاصة المقبلين على الزواج والراغبين في الاستثمار، لذلك يقدم موقع صدى البلد الإخباري سعر الذهب اليوم ضمن نشرته الخدمية
سعر الذهب عيار 24
سجّل سعر الذهب اليوم عيار 24 الأعلى سعرًا بيع 2,560 شراء 2,583
سعر الذهب عيار 22
وسجّل سعر جرام الذهب اليوم عيار 22 بيع 2,347 شراء 2,368
أسعار الذهب اليوم
|الوحدة
|سعر الذهب بالجنيه المصري
|أسعار الذهب عيار 24
|بيع 2,560 شراء 2,583
|أسعار الذهب عيار 22
|بيع 2,347 شراء 2,368
|أسعار الذهب عيار 21
|بيع 2,240 شراء 2,260
|أسعار الذهب عيار 18
|بيع 1,920 شراء 1,937
|أسعار الذهب 14
|بيع 1,493 شراء 1,507
|أسعار الذهب عيار 12
|بيع 1,280 شراء 1,291
|الاونصة
|بيع 79,616 شراء 80,327
|سعر الجنيه الذهب اليوم
|بيع 17,920 شراء 18,080
|الكيلو
|بيع 2,560,000 شراء 2,582,857
سعر الذهب عيار 21
سعر الذهب اليوم عيار 21 الأكثر انتشارا بيع 2,240 شراء 2,260
سعر الذهب عيار 18
سعر الذهب عيار 18 اليوم بيع 1,920 شراء 1,937
سعر الجنيه الذهب اليوم
سجّل سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 17,920 شراء 18,080
..