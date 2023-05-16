هبوط قوي في سعر الذهب وهذا قيمة عيار 21 الان

واصلت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 16-5-2023، التراجع، على مستوى جميع الاعيرة الذهبية.

وهبط سعر جرام الذهب اليوم 2260 جنيها لعيار 21 بعد أن وصل في وقت سابق إلى 2800 جنيها.

وانخفض سعر الذهب اليوم بمتوسط 30 جنيها تقريبا للجرام الواحد مقارنة بـ أسعار الذهب ختام تعاملات أمس.

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري سعر الذهب اليوم ضمن نشرته الخدمية، حيث يهتم العديد من المواطنين بمتابعة أسعارالذهب خاصة المقبلين على الزواج والراغبين في الاستثمار.

وقال ناجي فرج مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، إن الانخفاض الملحوظ في أسعار الذهب يعود إلى قرار إعفاء واردات الذهب من الجمارك.

وأشار إلى أن انخفاض أسعار الذهب من شأنه إحداث رواج لبيع المشغولات واستقرار الأسواق.

وأكد أن قرار إعفاء واردات الذهب من الجمارك يساهم في تعويض نقص الحصيلة الدولارية للمصريين بالخارج التي نقصت بنسبة 23% مؤخرا ويخدم الاقتصاد القومي بنسبة 100%.

سعر الذهب اليوم

ويهتم العديد من المواطنين بمتابعة أسعار الذهب خاصة المقبلين على الزواج والراغبين في الاستثمار، لذلك يقدم موقع صدى البلد الإخباري سعر الذهب اليوم ضمن نشرته الخدمية

سعر الذهب عيار 24

سجّل سعر الذهب اليوم عيار 24 الأعلى سعرًا بيع 2,560 شراء 2,583

سعر الذهب عيار 22

وسجّل سعر جرام الذهب اليوم عيار 22 بيع 2,347 شراء 2,368

أسعار الذهب اليوم

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري أسعار الذهب عيار 24 بيع 2,560 شراء 2,583 أسعار الذهب عيار 22 بيع 2,347 شراء 2,368 أسعار الذهب عيار 21 بيع 2,240 شراء 2,260 أسعار الذهب عيار 18 بيع 1,920 شراء 1,937 أسعار الذهب 14 بيع 1,493 شراء 1,507 أسعار الذهب عيار 12 بيع 1,280 شراء 1,291 الاونصة بيع 79,616 شراء 80,327 سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 17,920 شراء 18,080 الكيلو بيع 2,560,000 شراء 2,582,857

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب اليوم عيار 21 الأكثر انتشارا بيع 2,240 شراء 2,260

سعر الذهب عيار 18

سعر الذهب عيار 18 اليوم بيع 1,920 شراء 1,937

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجّل سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 17,920 شراء 18,080

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